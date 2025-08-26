高雄轎車拒檢闖紅燈、鑽車陣逃逸 22次違規將吞13萬元罰單

白色轎車鑽車陣逃逸，一旁機車騎士驚險閃過。（民眾提供）

2025/08/26 09:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市員警昨（26）日晚上9點多巡邏至中正一路與福安路口，發現1輛白色轎車後牌過亮、無法辨識，員警上前要求駕駛停車受檢，未料轎車卻一路違規闖紅燈、鑽車陣跑給員警追，最終順利逃離，但員警依檢視其違規項目多達7項共22次，依法最高可罰13萬2000元罰鍰，並吊扣駕照6個月。

苓雅分局福德二路所指出，「駕駛拒絕警察攔檢」處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月；「車牌燈照明不當，致號牌不清」處2400至4800元罰鍰，並責令申請換領牌照或改正；「闖紅燈」處1800至5400元罰鍰；「紅燈右轉」處600至1800元罰鍰；「轉彎未打方向燈」處1200至3600元罰鍰；「未依規定駛入來車道」處600至1800元罰鍰；「危險駕車」處6000至3萬6000元罰鍰。本案共違規22次，最高可罰13萬2000元，將通知車主到案說明，並依規定告發。

白色轎車拒檢，一路鑽車陣逃逸。（民眾提供）

白色車牌上的車燈過亮，2名員警要求停車受檢。（民眾提供）

