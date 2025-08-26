人夫提前回家倒垃圾 驚見太太與同事滾床單！

先生提早下班倒垃圾，竟外撞見太太跟小王在臥室裸身。示意圖。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名人夫鄭男結婚8年，原本與太太感情融洽，豈料太太與同事發生瞹眛關係。鄭男去年4月間提前返家倒垃圾，卻撞見同事全身光溜溜出現臥房，一旁的太太僅圍一條浴巾。先生問「這是什麼情況」，太太辯稱「同事幫她倒垃圾」，先生痛罵「這是什麼藉口？」隨即到太太的車子取出「行車紀錄器」，裡面紀錄2人老早就經常到汽車旅館約會。

鄭男氣到火冒三丈，隔天跑去向岳父大人痛訴，打算離婚，岳父希望他為孩子著想，不要離婚，同事則賠20萬元給鄭男。

據了解，鄭男十分珍惜這段婚姻，為怕太太有婚姻適應問題，依太太的建議一直住在娘家。2人也到岳父經營的輪胎模具廠上班，無奈鄭男為體貼太太，去年年4月1日提前返家幫太太倒垃圾，竟意外撞見「陌生人」全身光溜溜躺在家裡的床上，太太則用浴巾遮掩，先生要太太自己說清楚，「太太說，陌生人是同事，他也是要來幫我倒垃圾」，東窗事發，先生無法接受太太的說詞，馬上到太太的座車拿行車紀錄器，裡面清楚記載，太太跟「小王」兩人多次上汽車旅館和出遊的紀錄。

鄭男覺得自己非常委曲，認為這段婚姻已走不下去，他向岳父大人表示，自己想離婚，但岳父對他說，孩子都還小，大人要忍耐。由於「小王」也在岳父經營的輪胎廠上班，岳父要求他賠20萬元給鄭，希望把女兒搞的這樁醜事了結。鄭男百般無奈，但最後仍選擇「不離婚」，並離開娘家的輪胎模具廠，回老家開工程行，讓妻兒住在娘家，自己則在週六、日回去探視。

