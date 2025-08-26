放任失戀男偷開車大爆走 車主苦吞6萬多元罰單

台中高等行政法院強調，鍾婦放任有吸毒前科且失戀的李男開走轎車，不得主張免罰，判決駁回鍾婦之訴。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣鍾姓婦人的轎車，在於2023年11月19日清晨短短1小時5分鐘，被開出20張罰單，包括危險駕駛、闖紅燈，罰鍰總金額高達6萬餘元，她提起行政訴訟，主張車是被失戀的李男偷開，聲明應處罰李男，法官卻認為，鍾婦沒有聲請歸責給李男，且李男之前就曾偷開鍾婦轎車，鍾婦沒有善盡保管轎車之責，放任有吸毒前科且失戀的李男開走，鍾婦不得主張免罰，判決駁回鍾婦之訴，可上訴。

判決書指出，鍾婦的轎車於2023年11月19日清晨2時4分至3時9分，短短1小時5分鐘，在基隆市、台北市內湖區與新北市汐止區被開出20張罰單，包括闖紅燈、未依規定打方向燈、不按遵行之方向行駛（逆向行駛）、拒絕接受稽查而逃逸、危險駕駛汽車，行徑宛如「大爆走」，罰鍰總金額6萬1100元，其中有17張罰單，是當天清晨3時7分至9分，短短2、3分鐘所開，在罰鍰之外，並吊扣汽車牌照6個月。

鍾婦向台中高等行政法院提起行政訴訟，她主張汽車是被李姓男子偷走，她發現轎車失竊後，立刻委託別人報案，因此，應該處分李男才對。

法官卻認為，鍾婦收到罰單，並沒有辦理歸責（將違規責任申請改由李男承擔），她確實委託他人於當天上午10時許報案，但依報案筆錄顯示，李男之前就曾擅自使用鍾婦的轎車，且當時李男與女友分手，精神不穩定，又曾有吸食毒品的前科，鍾婦應該善盡保管轎車鑰匙之責，以免李男精神不穩定情形下，再次擅自開走轎車，鍾婦卻放任李男開車，不得主張免罰，判決駁回鍾婦之訴，可上訴。

