前台師大女足教練周台英涉詐欺、侵占 70萬交保限出境

昨天深夜11時15分左右，周台英於檢調人員的戒護下抵達北檢。（記者羅沛德攝）

2025/08/26 08:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台師大女足教練周台英，遭控逼迫學生參加抽血實驗，甚至以學分、強制退隊等手段威脅配合，台北地檢署昨（25日）指揮台北市調查處持搜索票，前往周台英住處及辦公地點共三處搜索，並約談周及計畫主持人陳忠慶等4名證人到案說明，昨深夜陸續移送北檢複訊。檢方訊後，今（26日）依詐欺、侵占等罪諭知周台英70萬元交保，同時限制出境出海，陳忠慶及其他證人則獲請回。

女足抽血事件源於國科會補助的跨校研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由教授陳忠慶主持，並與林瀛洲、阮啟弘、葉士青等人共同執行，台師大僅承擔三分之一子計畫，其餘由中央大學負責。

爭議焦點在陳忠慶主導的「子計畫三」，為期3年，經費共約520萬元，台師大女足是第二期受試者，周台英負責協助招募受試者，學生指控遭周強迫抽血，並以學分、強制退隊等手段施壓，及強迫學生繳回受試者費用。

北檢表示，檢方先向教育部、國家科學及技術委員會、國立中央大學及國立台灣師範大學調取研究計畫資料，並約詢研究助理一人及女足隊員18人，其中12人複訊，再綜合卷證與金流分析後，認為周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，因此聲請搜索票並獲法院核准。

據了解，周台英涉嫌詐欺部分，疑似以人頭詐領研究補助，另疑侵占學生繳回的錢（指補助款），全案持續偵辦中，昨晚移送北檢複訊，檢方訊後今依詐欺、侵占等罪諭知周台英70萬元交保，並限制出境出海，陳忠慶在內其他證人則獲請回。

陳忠慶獲請回。（記者羅沛德攝）

