19歲外籍大學生清水溪落水失蹤 雲林警義消搜救中

雲林縣消防局搜救人員今天上午6點持續搜尋中。（雲林縣消防局提供）

2025/08/26 08:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕4名南華大學國際系學生昨（25）日前往雲林古坑鄉清水溪吊橋附近遊玩，其中1名印度籍外籍學生疑似落水失蹤，雲林縣消防局下午5點半獲報派出消防、義消多人前往搜救，因山區大雨加上入夜晚上7點50分收隊，今天上午6點持續前往搜尋中。

雲林縣消防局昨天下午5點33分接獲民眾報案，指樟湖清水溪吊橋有人疑似落水失蹤，派遣消防人員到場，在距離吊橋上游約300公尺發現遺留機車、手機、鞋子及衣物，共出動消防、義消18人擴大搜救。

請繼續往下閱讀...

昨天下午山區下雨，搜救人員沿著溪流搜尋都未發現，由於天色昏暗，加上雨勢越來越大，晚上7點50分先行返隊，今天上午6點草嶺分隊消防、義消18人再到現場搜救，8點將再增派多名潛水人員及空拍機前往協助。

據指出，落水19歲男學生昨天與同學共3男1女前往樟湖清水溪吊橋附近遊玩，同伴在4點多發現他不見了，沿著清水溪上游尋找都沒有發現，在下午5點半左右打119報案。

村民得知有學生疑似落水失蹤表示，該處位在清水溪貝殼化石區附近，早年是地方熱門觀光景點，因發生遊客落水意外，公所多年前立牌警告禁止戲水，加上921地震後149甲線中斷20多年，已很少人知道前往。

雲林古坑樟湖清水溪吊橋附近傳出有外籍大學生疑似落水失蹤，雲林縣消防局擴大搜尋中。（民眾提供）

雲林古坑清水溪吊橋附近傳出有外籍大學生落水失蹤。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法