    首頁　>　社會

    「小英男孩」鄭亦麟涉收賄數百萬 檢聲押禁見

    台北地檢署今指揮調查官持搜索票針對鄭男等9人住居所、辦公室及兩家公司共22處展開搜索。（資料照）

    台北地檢署今指揮調查官持搜索票針對鄭男等9人住居所、辦公室及兩家公司共22處展開搜索。（資料照）

    2025/08/26 08:07

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌任內收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設數百萬元賄款，檢調昨兵分22路搜索，並約談鄭與其父母鄭伍廷、李佳珍、友人徐子敬，以及泓德能源總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳健盛、其子陳冠滔、台電退休副總蕭勝任、副總許國隆等14人到案。台北地檢署漏夜複訊後，對鄭聲押禁見，其父母各10萬元交保，其餘人仍在偵訊。

    鄭亦麟2014年畢業於台大經濟系、英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士，曾任行政院能源及減碳辦公室主任，因替蔡英文辯護核能政策與黃士修筆戰而有「小英男孩」稱號，曾任民進黨智庫、新境界文教基金會副研究員，亦是前行政院長林全的學生。

    綠能科技產業推動中心於2018年由經濟部成立，為民進黨政府推動綠能政策的重要機構，執行長由經濟部次長兼任，另設1至3名副執行長。

    台南市調查處接獲情資，懷疑鄭在副執行長任內收賄，報請台北地檢署檢肅黑金專組檢察官高文政偵辦。檢調昨持法院核發的搜索票，前往9名被告住居所、辦公室及泓德、東煒公司共22處搜索，並傳喚9人列被告、另5人以證人身分釐清案情。

