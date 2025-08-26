血跡圖恐嚇「京華城13名司法官」被求刑7月 律師：很輕了

「迷因台式民主」公布承審京華城案的審判長和法官照片嗆聲。（圖翻攝自臉書，已經馬賽克處理）

2025/08/26 08:05

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署昨依恐嚇罪、非法利用個資、煽惑他人犯罪，起訴恐嚇偵辦京華城案11名檢察官、3名法官的工程師戴瑞甯、林姓前護理師，並向法院建請刑期7月、6月；不過卻引發外界質疑是否量刑過重，怒轟司法雙標。律師包盛顥表示，建請刑期其實偏輕，法院認定恐嚇罪刑度會綜合考量內容、方式、對司法官影響及行為意圖，並非僅憑言詞激烈判刑。

包盛顥指出，要判刑是否「太重」，法院一般會從恐嚇內容的嚴重性審酌，例如是否涉及具體加害生命、身體的威脅；第二，恐嚇方式，是口頭、書面、網路留言，或是否有搭配其他暴力行為；第三，考量對司法官造成的影響；第四，行為人的犯意，是否有明確意圖阻撓司法官執行職務。

請繼續往下閱讀...

包盛顥續指，例如北檢此次偵辦網友恐嚇京華城案，若行為人透過網路留言，製作「血跡版」檢察官照片，並在粉專貼文標註「記住他們的名字跟臉」、「命債命還」等語，隱含加害他人生命、身體之意，且足以使被害人（包括司法官）心生畏懼，法院將認定恐嚇罪成立。

至於法院若判決無罪，通常是因缺乏構成犯罪的要件。包盛顥分析，未達致生危害於安全的程度，恐嚇內容雖可能令人不悅，但若依社會一般觀念判斷，不足以使被害人（司法官）心生畏懼，或未實質上造成其安全受到危害，則不構成恐嚇危害安全罪，例如單純抱怨、不滿言論，或僅情緒性發洩，而非具體惡害通知。

此外，判決無罪的理由，也應非人為可支配的詛咒。包盛顥說，若恐嚇內容僅是詛咒他人遭遇不幸，但該不幸並非行為人所能支配或實施，則不構成恐嚇罪；若檢察官未能提出足夠證據證明行為人有恐嚇意圖，或無法證明恐嚇行為與司法官心生畏懼之間有因果關係，也可能判無罪。

包盛顥並舉例，宜蘭地院曾有一件刑事案，被告恐嚇「法官也下班了，書記官也下班了，你不要我等一下衝到法院，看到他的車子，就砸他的車」，法官認為，因提及「衝到法院」、「看到他的車，就砸他的車」等語，客觀上足以使人產生恐怖感受，且被告當天在法院門口找法官問事，因此判刑4月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法