    社會

    高雄人行道寬到可以開汽車，網反諷：人多嗎？不要計較好嗎？

    高雄人行道寬到可以開汽車，引發網友熱議。（讀者提供）

    高雄人行道寬到可以開汽車，引發網友熱議。（讀者提供）

    2025/08/26 06:21

    〔記者洪定宏／高雄報導〕1輛黑色轎車行駛在高雄市捷運生態園區站人行道，不僅引發單車族側目，行人也錄下PO網，引發熱議，警方獲報將開罰600元至1800元。網友反諷說：「人行道這麼寬，你人有那麼多嗎？我們是最有人情味的高雄，不要這麼計較好嗎？ 」

    原PO指出，和朋友約在生態園區，「沒想到這裡人行道的汽車如此猖狂，好險等的時候沒有一直滑手機，不然就原地轉生」，驚呼「高雄的人行道真的可怕」。

    原PO文章一出，隨即有人上傳1張照片，可見輕軌前鎮之星站有輛白色福斯汽車晚上停在人行道。另有人說「告訴我怎麼走路，全部逆向斑馬線，大立圓環，公園更誇張」，上傳機車行駛斑馬線及公園人行道照片。

    網友笑稱這是「高雄日常」、「高雄的隨行風格」，雖然提醒「記得要檢舉喔！最討厭這種目中無人、目無法紀的駕駛」，但也無奈地說「明明高雄車道已經算很寬了呀，還要跑人行道真的不懂」。

    警方表示，經查地點為左營區生態園區捷運站2號出口，雖未接獲報案，但已檢視影片，確認汽車違規，將開罰600元至1800元。

    白色汽車違規停在高雄輕軌人行道。（讀者提供）

    白色汽車違規停在高雄輕軌人行道。（讀者提供）

    熱門推播