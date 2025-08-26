涉口交、嘿咻10歲女童 家屬堅拒和解男重判

廖姓男子網路認識就讀國小女童，涉嫌二度帶往摩鐵嘿咻、猥褻，被高雄高分院重判。（情境照）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市廖姓男子網路認識就讀國小10歲女童，涉嫌二度誘騙到摩鐵口交、嘿咻，被害人家屬堅拒和解，被高等法院高雄分院依妨害性自主等罪，判處徒刑4年10月。

判決書指出，被告廖男透過網路遊戲「傳說對決」，結識當時就讀國小A女，並於2024年4月4日下午，相約在她住處附近見面後，誘騙到前金區光復2街日光河堤旅店，涉嫌在房內口交、性侵得逞。同月7日下午，廖男食髓知味，再度帶A女前往該摩鐵，涉嫌撫摸她胸部及私處。

案經A女母親獲悉後，報請新興分局處理，警方傳喚廖男到案說明，製作筆錄後，依強制性交和猥褻兩罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並經法院判處有期徒刑4年和1年2月，併執行刑4年10月。

廖男不服上訴，他並未使用暴力手段，已深知悔悟，同時願意賠償，希望從輕量刑。高雄高分院審酌A女家人拒絕和解，及廖男行經的確嚴重傷害女童，判決上訴駁回，尚未定讞。

