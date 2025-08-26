為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    7歲女兒遺體不完整！彰化母控解剖後舌頭消失 檢方急修補縫合

    林姓女童母親對女兒之死難以釋懷，希望女兒能「完整的走」。（民眾提供）

    2025/08/26 01:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉7月21日發生雙屍命案，一名林姓男子與7歲女兒被發現陳屍車內，檢方初步研判為一氧化碳中毒。檢察官會同法醫進行解剖釐清死因，但女童母親事後卻對遺體狀況存有疑慮，聲稱在火化前發現「舌頭和咽喉不見了」，質疑女兒無法完整走完最後一程。對此，彰化地檢署強調，法醫依法程序取樣檢體後，已將舌頭與咽喉放回體內並縫合，絕無遺漏。

    據了解，家屬原定8月4日火化，但在前一日準備化妝時，發現女童遺體顏色異常，且疑似舌頭與咽喉部位缺失，女童母親因此情緒激動，拒絕火化，堅持要讓孩子「完整地走」。

    對此，彰化地檢署表示，解剖程序均依專業SOP進行，舌頭因需化驗而切片取樣，剩餘部分連同咽喉均已放回體內，日前為平息家屬疑慮，檢方邀請女童母親到署說明，並由法醫重新進行修補縫合。

    彰化地檢署強調，考量母親喪女之痛，法醫特地協助再次修補縫合。女童家屬則擔心遺體搬動會造成損壞，因此選擇直接在台中東海殯儀館進行後續處理。

    女童母親將於9月1日在台中東海殯儀館為愛女舉行追思會，送她最後一程。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

