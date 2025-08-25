台師大抽血換學分》周台英涉詐欺、侵占！檢調約談後深夜移送北檢

深夜11時15分左右，周台英於檢調人員的戒護下抵達北檢。（記者羅沛德攝）

2025/08/25 23:56

〔記者劉詠韻／台北報導〕台師大女足「抽血換學分」案件再有新進展，台北地檢署今首度約談周台英並對其住處、辦公室進行搜索，另計畫主持人陳忠慶在內的4名涉案人士，則以證人身分到案說明。北檢指出，周台英疑以人頭詐領研究補助涉嫌詐欺罪，更疑侵佔學生補助款，今深夜約11時15分在檢調人員的戒護下移送北檢複訊，全程一言不發。

全案起於，國科會補助的跨校研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由陳忠慶教授主持，並與林瀛洲、阮啟弘、葉士青等人共同執行。台師大僅承擔1/3子計畫，其餘由中央大學負責。爭議焦點在陳忠慶主導的「子計畫3」，為期三年，經費共約520萬元，台師大女足是第二期受試者，周台英的角色則是協助招募受試者。

請繼續往下閱讀...

教育部本月召開跨部會專案會議，公布台師大女足抽血案違反研究倫理案，包括知情同意書簽署後補、受試者權力對等關係未揭露、抽血者資格與計畫內容不符合，也有未成年學生在無法定代理人同意下被抽血等情形。

除周台英涉嫌霸凌遭解聘、4年不得再聘教師，違反人體研究法外，陳忠慶身為計劃主持人亦難咎其辭，教育部日前已對二人啟動懲處，分別停聘3年與解聘且1年不得聘為教師，同時追究台師大校長吳正己責任。

北檢表示，檢方先向教育部、國家科學及技術委員會、國立中央大學及國立台灣師範大學調取研究計畫資料，並約詢研究助理1人及女足隊員18人，其中12人複訊，再綜合卷證與金流分析後，認為周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，因此聲請搜索票並獲法院核准。

深夜11時15分左右，周台英於檢調人員的戒護下抵達北檢，照片中可見其頭戴鴨舌帽、口罩遮蓋面容，包裹得相當嚴實，而她也全程保持沈默、不發一語，案件細節尚待進一步釐清。

深夜11時15分左右，周台英於檢調人員的戒護下抵達北檢。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法