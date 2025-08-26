東琉碼頭不到2小時同路口2車禍 小黃司機未拉手煞肉身擋車反遭捲車底

計程車司機被自己的車捲入車底。（民眾提供）

2025/08/26 00:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮的東琉碼頭白天時是車水馬龍，晚間因沒有船班車輛較少，但今天竟莫名其妙的在2個小時內、在同個路口發生2次車禍，其中一起更是天天與車為伍的計程車司機下車未拉手煞車導致，人當場被捲入車底，傷勢不明，引發議論，加上東港港口從上週三也發生騎車墜海事件，更讓居民直呼「最近東港不平靜！」。

據目擊者表示，第一起車禍發生在今天傍晚約7時左右，1名開著廂型車的計程車司機，將車停在轉彎處後，疑似方向盤未回正且未拉手煞車，車子不知何故竟然倒退，司機見狀不是去拉手煞車，反而是跑到車的左後方企圖用肉身擋住，想當然爾，因車子本身重量遠大於司機的力量，當場把司機捲入車底。

「聽到附近有女子尖叫聲，一出門就看到男子被捲進車底」，目擊者嚇傻，因為壯碩的司機被捲入車底，疑似遭後輪輾壓，人一動也不動趴躺地上，另名計程車同業見狀，趕緊上車拉起手煞車才將車輛完全停下，未讓已受傷的司機受到二度傷害。

義警消隨後趕到，所幸男子還有呼吸，但因卡在車下動彈不得，最後在見義勇為的路人和警消等20多人合力下，把車抬動再拉出男子急救並後送，驚險場景令眾人餘悸猶存，男子傷勢不明，現正急救中。

另起車禍約晚間8時左右，該路口小巷疑似車多，車輛排隊等通過，不料有1輛機車不察直接撞上前車尾，當場倒地。

令人不安的是，第一起事故的計程車司機長期駕駛該廂型車停在東琉碼頭前朝隆路上下客，對附近地勢相當熟悉，但不僅方向盤未回正，甚至連平時應如同反射動手般的拉手煞車也未確實執行；第二起車禍更是因為罕見的晚間回堵所致，加上上週三有人騎機車墜海死亡、昨夜有釣客落水溺斃，令人不免驚嘆「最近也太不平靜」。

第二起車禍也是因為同個路口停等的車陣而發生。（民眾提供）

