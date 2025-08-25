為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不滿家產分配不均！新北男縱火燒老家害8傷 晚間移送北檢複訊

    警方訊後晚間將陳男依公共危險與傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，詳細動機仍待釐清。（記者羅沛德攝）

    警方訊後晚間將陳男依公共危險與傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，詳細動機仍待釐清。（記者羅沛德攝）

    2025/08/25 22:30

    〔記者劉詠韻、陸運鋒／台北報導〕新北市今晨發生縱火案，63歲陳男疑不滿家產分配，多次向母親及胞弟要錢遭拒，凌晨竟駕車載瓦斯罐與汽油潑灑點燃，轎車爆炸並延燒5戶民宅，造成8人嗆傷，所幸並無傷亡。警方詢後晚間將他依公共危險與傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，詳細動機待釐清。

    警方調查，陳嫌父親2011年過世後，遺產由母親及4名兒子繼承，身為次子的他長期不滿分配，認為所得份額過少，近來多次前往家人住處索錢卻屢遭拒絕，雙方積怨已深。

    事發前一週，陳男先在量販店購買20多瓶卡式瓦斯罐，上週四再到加油站購入汽油，明顯具備預謀。

    今日凌晨2時許，陳嫌駕駛轎車抵達目標住處，將汽油與瓦斯罐放置車內後點燃，火勢瞬間竄升，濃煙瀰漫，附近居民驚慌逃出並報案。消防局出動32輛救災車輛、70名消防人員到場灌救，40分鐘內控制火勢，約1小時撲滅，燃燒面積達40平方公尺。

    警消隨後救出8名嗆傷住戶送醫，另疏散17人，皆無生命危險。

    警方勘驗現場並調閱監視器，發現陳嫌犯案後棄車步行1.1公里返回租屋處。清晨前往逮捕時，他神情冷靜，坦承縱火，僅稱「心情不好」。

    據悉，陳嫌早在1987年就曾因縱火遭逮，未料如今再犯。警方詢後晚間將他依公共危險與傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，詳細動機商待進一步釐清。

