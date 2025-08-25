為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》高雄16槍命案新進展！BMW旁採可疑菸蒂、咖啡漬化驗

    高雄16槍近距狙擊命案，BMW旁採可疑菸蒂、咖啡漬化驗。（民眾提供）

    高雄16槍近距狙擊命案，BMW旁採可疑菸蒂、咖啡漬化驗。（民眾提供）

    2025/08/25 22:34

    〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高雄左營文學路槍擊命案，今傳出槍手停BMW埋伏等候處，採驗到可疑的菸蒂和咖啡漬，因槍手疑將車開進停車場，埋伏等候逾1小時，對於作案的BMW車停車格處採到的生物跡證，檢警非常重視，將進一步比對可疑的兇嫌。

    另停車場出入口雙向監視器，也拍錄到兇嫌正面的影像，據了解都戴口罩及帽子，至於槍手狙殺羅男後，跑至停車場坐上BMW車駕駛座，衝撞欄杆開至棄車地點橋頭區甲典街與田中路的農田旁，燒毀BMW和2把改造槍械，一路駛至燒車地點，不曾有絲毫猶豫，似早已規劃好此路線。

    檢警原懷疑BMW開往橋頭時，車上是否還有人側應，該車隔熱紙暗黑難辨，不過，鷹眼小組檢視一段5秒影像，恰巧有晨光斜照入車內副駕駛座，確認副駕駛座內是空的，當時車內應只有兇嫌一人。

    至於槍手是否有翻牆進入高雄大學，借道逃亡，專案人員強調兇嫌可能逃亡或該車經過的路線，警方都會調閱監視器畫面，檢視任何可疑人物，目前並非發現有身形類似槍手者，也未發現有戴帽、口罩運動的奇怪民眾。

    51歲詐欺通緝的羅姓男子，22日上午近7時許，在文學路遛狗遭槍手近距狙殺16槍喪命，兇嫌駕BMW權利車逃往偏僻的橋頭區甲典街與田中路的農田旁燒車滅證，檢警持續以車追人，希望能早日將兇手繩之以法。

    高雄16槍近距狙擊命案，進出停車場監視器（紅圈處）拍到BMW車內槍手正面。（民眾提供）

    高雄16槍近距狙擊命案，進出停車場監視器（紅圈處）拍到BMW車內槍手正面。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播