獨家》高雄16槍命案新進展！BMW旁採可疑菸蒂、咖啡漬化驗

高雄16槍近距狙擊命案，BMW旁採可疑菸蒂、咖啡漬化驗。（民眾提供）

2025/08/25 22:34

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高雄左營文學路槍擊命案，今傳出槍手停BMW埋伏等候處，採驗到可疑的菸蒂和咖啡漬，因槍手疑將車開進停車場，埋伏等候逾1小時，對於作案的BMW車停車格處採到的生物跡證，檢警非常重視，將進一步比對可疑的兇嫌。

另停車場出入口雙向監視器，也拍錄到兇嫌正面的影像，據了解都戴口罩及帽子，至於槍手狙殺羅男後，跑至停車場坐上BMW車駕駛座，衝撞欄杆開至棄車地點橋頭區甲典街與田中路的農田旁，燒毀BMW和2把改造槍械，一路駛至燒車地點，不曾有絲毫猶豫，似早已規劃好此路線。

檢警原懷疑BMW開往橋頭時，車上是否還有人側應，該車隔熱紙暗黑難辨，不過，鷹眼小組檢視一段5秒影像，恰巧有晨光斜照入車內副駕駛座，確認副駕駛座內是空的，當時車內應只有兇嫌一人。

至於槍手是否有翻牆進入高雄大學，借道逃亡，專案人員強調兇嫌可能逃亡或該車經過的路線，警方都會調閱監視器畫面，檢視任何可疑人物，目前並非發現有身形類似槍手者，也未發現有戴帽、口罩運動的奇怪民眾。

51歲詐欺通緝的羅姓男子，22日上午近7時許，在文學路遛狗遭槍手近距狙殺16槍喪命，兇嫌駕BMW權利車逃往偏僻的橋頭區甲典街與田中路的農田旁燒車滅證，檢警持續以車追人，希望能早日將兇手繩之以法。

高雄16槍近距狙擊命案，進出停車場監視器（紅圈處）拍到BMW車內槍手正面。（民眾提供）

