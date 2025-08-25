再接再厲！8/25 威力彩、今彩539雙雙摃龜

8月25日開獎的第114000206期今彩539頭獎摃龜；第114000068期威力彩頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/08/25 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕8月25日開獎的第114000206期今彩539頭獎摃龜；第114000068期威力彩頭獎也摃龜。

第114000068期威力彩中獎號碼為「第一區：01、12、14、21、36、37。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共24注中獎，每注可得2萬元；伍獎共192注中獎，每注可得4000元；陸獎共1306注中獎，每注可得800元；柒獎共2521注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3834注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8137注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1997注中獎，每注可得100元。

第114000206期今彩539中獎號碼為「06、12、15、23、26」。頭獎摃龜；貳獎共258注中獎，每注可得2萬元；參獎共8110注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3695注中獎，每注可得50元。

第114000206期39樂合彩中獎號碼為「06、12、15、23、26」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共346注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2156注中獎，每注可得1125元。

第114000206期3星彩中獎號碼為「253」。壹獎共128注中獎，每注可得5000元。

第114000206期4星彩中獎號碼為「7222」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

