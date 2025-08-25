為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中男酒毒駕釀1死2傷 稱嚴重「蜂窩性組織炎」求交保被駁回

    台中林姓男子去年12月酒駕、毒駕造成1死2傷，目前被羈押中，近日因罹患「蜂窩性組織炎」求交保，但被法官駁回。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子去年12月酒駕、毒駕造成1死2傷，目前被羈押中，近日因罹患「蜂窩性組織炎」求交保，但被法官駁回。（記者陳建志攝）

    2025/08/25 21:08

    〔記者陳建志／台中報導〕台中林姓男子去年12月酒後開車蛇行狂飆，連撞5車釀成1死2傷，警方事後還在車上查獲毒品，認定酒駕、毒駕釀禍，目前在台中看守所羈押中。林男近日聲請具保停押，強調自己罹患「蜂窩性組織炎」非常嚴重，若無保外就醫無法痊癒，不過台中地院認為在看守所就能接受適當治療，駁回交保聲請。

    這名22歲林姓男子，去年12月12日上午11點多，喝酒後從KTV離開，酒駕行經台中市東區自由路三段狂飆蛇行，撞上5輛汽機車與自行車，造成一名開賓士女駕駛輕傷，一名騎機車買午餐的75歲杜姓老翁被撞飛喪命，另有一名騎自行車宋姓街友顱內出血、身體多處骨折重傷，送進加護病房觀察。

    檢方今年4月依酒駕、毒駕致死，以及過失傷害等罪嫌起訴林男。林男則在起訴移審後，提出案件都有監視器可以佐證，自己沒有繼續被羈押的必要，理由離譜，法院仍裁定續押3月，7月延押庭裁定續押2月。

    林男卻在近日聲請具保停押，強調罹患「蜂窩性組織炎」甚為嚴重，僅先服用消炎藥觀察，恐延誤治療時機，非保外就醫治療顯難痊癒，請求台中地院予以交保。

    不過台中地院經詢問法務部，確認林男已在8月9日戒送培德醫院就醫，在羈押期間能接受相當程度醫療追蹤，並可獲得適當治療，尚難認定林男所罹患疾病非予保外治療顯然難以痊癒的情形，認定林男仍有羈押的原因及必要性，駁回具保停押聲請。

