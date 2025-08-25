台中男露營區朝人拍照拒刪除 遭5人圍毆還折斷手機丟山谷

台中葉男前年在露營區朝人拍照拒刪照片，遭5人圍毆還折斷手機。台中地院判5人35天至40天不等拘役。（記者陳建志攝）

2025/08/25 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市鄭姓男子等5人，前年12月帶家人到北屯中正露營區露營，一名葉姓男子持手機朝鄭男家人拍照，鄭男要求刪除但葉男不理會，鄭男持鋁棒毆打葉男，其他4人也加入戰局，造成葉男手腳多處挫傷，兩名鄭男還將葉男的手機折斷丟到山谷，葉男事後提出傷害、毀損告訴，台中地院法官審理後，判處5人35天至40天不等拘役，可上訴。

檢警調查，鄭姓（34歲）、鄭姓（58歲）、侯姓（40歲）、林姓（45歲）、陳女（55歲）等5人，2023年12月16日晚間8點多，在台中北屯中正露營區管理室前，發現葉姓男子拿手機拍在該處露營的家人，鄭男（34歲）要求刪照片葉男不理，鄭男（34歲）不爽持鋁棒打他，其他人則徒手圍毆葉男。

請繼續往下閱讀...

造成葉男左小腿挫傷、左手挫傷、左肩胛骨挫傷等傷害。兩名鄭男在與葉男拉扯過程中，發現葉男手機掉落地上，將手機撿起折斷，先丟棄在管理室旁，後來營地保全撿到手機後，將手機交給鄭男（34歲），鄭男隨手將手機丟棄在對面山谷中。

葉男事後提出傷害、毀損告訴，台中地院審理時5人坦承犯行，其中3人稱一開始要勸架，因被葉男打到才會還手，法官審酌5人不思理性、和平解決紛爭，因不滿葉男未經同意就擅自對露營的家人拍照，且經制止要求刪除仍置之不理，就動手傷人，且事後未和葉男和解，依傷害罪判處5人35天至40天不等的拘役，兩名毀損手機的鄭男，另依毀損罪各判10天的拘役，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法