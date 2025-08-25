為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    車手黑吃黑被公告 應徵詐團遭囚禁凌虐「烤小鳥」 3人判刑

    車手疑似黑吃黑遭詐團公告周知，去他處應徵慘遭囚禁凌虐，新竹地院依凌虐剝奪他人行動自由罪將3人判處1年不等刑期。（記者蔡彰盛攝）

    車手疑似黑吃黑遭詐團公告周知，去他處應徵慘遭囚禁凌虐，新竹地院依凌虐剝奪他人行動自由罪將3人判處1年不等刑期。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/25 20:02

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙集團懷疑車手劉男黑吃黑吞掉120萬贓款，在全國各地詐欺集團telegram名稱「全國拼錢組」群組上公告此事，結果劉男去應徵其他詐團時被認出，慘遭囚禁圍毆凌虐5天，甚至用打火機「烤小鳥」燒下體，過程全被錄下且在IG限時動態發布。新竹地院依凌虐剝奪他人行動自由罪將3人判處1年不等刑期。

    法官調查，有詐欺集團認為劉男黑吃黑侵占詐欺所得120萬元，在全國各地詐欺集團telegram名稱「全國拼錢組」群組上，發布劉男侵占詐欺所得款項120萬元公告，提醒其他詐欺集團。

    事後劉男到另一詐團應徵，對方於今年2月14日深夜佯約劉男至新竹市月圓時尚汽車旅館門口見面，何姓、林姓與陳姓男子3人將劉男強押上車，帶到台中市麗堤汽車旅館。

    3人為逼迫劉男吐出贓款，強脫劉男衣褲，分別以鋁棒、徒手輪流毆打，並以打火機燒烤陰莖、陰毛、背部及四肢，以此方式凌虐，致劉男全身多處受傷。

    歹徒還持手機拍攝拿打火機燒烤劉男陰莖陰毛，以及眾人毆打凌虐影片，一併發布在IG限時動態，事後又強押劉男到高雄市住處繼續關押，直到2月19日晚間才押回竹市釋放。

    法官審酌3名被告僅因劉男金錢糾紛，竟共同以此等方式妨害人身自由，更對被害人施以凌虐及妨害性隱私、個人資料，對公共秩序及社會安寧造成危害，應予譴責，依剝奪他人行動自由罪判處1年不等徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播