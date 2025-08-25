車手黑吃黑被公告 應徵詐團遭囚禁凌虐「烤小鳥」 3人判刑

車手疑似黑吃黑遭詐團公告周知，去他處應徵慘遭囚禁凌虐，新竹地院依凌虐剝奪他人行動自由罪將3人判處1年不等刑期。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/25 20:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙集團懷疑車手劉男黑吃黑吞掉120萬贓款，在全國各地詐欺集團telegram名稱「全國拼錢組」群組上公告此事，結果劉男去應徵其他詐團時被認出，慘遭囚禁圍毆凌虐5天，甚至用打火機「烤小鳥」燒下體，過程全被錄下且在IG限時動態發布。新竹地院依凌虐剝奪他人行動自由罪將3人判處1年不等刑期。

法官調查，有詐欺集團認為劉男黑吃黑侵占詐欺所得120萬元，在全國各地詐欺集團telegram名稱「全國拼錢組」群組上，發布劉男侵占詐欺所得款項120萬元公告，提醒其他詐欺集團。



事後劉男到另一詐團應徵，對方於今年2月14日深夜佯約劉男至新竹市月圓時尚汽車旅館門口見面，何姓、林姓與陳姓男子3人將劉男強押上車，帶到台中市麗堤汽車旅館。

3人為逼迫劉男吐出贓款，強脫劉男衣褲，分別以鋁棒、徒手輪流毆打，並以打火機燒烤陰莖、陰毛、背部及四肢，以此方式凌虐，致劉男全身多處受傷。

歹徒還持手機拍攝拿打火機燒烤劉男陰莖陰毛，以及眾人毆打凌虐影片，一併發布在IG限時動態，事後又強押劉男到高雄市住處繼續關押，直到2月19日晚間才押回竹市釋放。

法官審酌3名被告僅因劉男金錢糾紛，竟共同以此等方式妨害人身自由，更對被害人施以凌虐及妨害性隱私、個人資料，對公共秩序及社會安寧造成危害，應予譴責，依剝奪他人行動自由罪判處1年不等徒刑。

