    首頁　>　社會

    不願家郷山谷在沉默中死去 客家妹檢察官彭郁清辦棄土案當世紀大案來辦

    客家妹檢察官彭郁清說明廢棄土案偵查心路歷程，直言她不願山谷在沉默中死去，呼籲鄉親一起來保護國土。（記者張勳騰攝）

    客家妹檢察官彭郁清說明廢棄土案偵查心路歷程，直言她不願山谷在沉默中死去，呼籲鄉親一起來保護國土。（記者張勳騰攝）

    2025/08/25 19:40

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地檢署、環境部環境管理署今（25）日舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣布破獲苗栗史上最大廢棄土案，不法獲利近3億；承辦檢察官、客家妹彭郁清說明偵查歷程，熱愛爬山的她說，當她衝到犯罪現場勘驗時，沒有蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，如果她再不幫忙山谷講話，山谷將在沉默中死去，因而當做世紀大案來偵辦。

    苗栗縣客家妹彭郁清，司法官訓練所50期結業，2019年調回苗栗地檢署服務，今天特別用流利的客語及國語，簡報說明她辦案過程。彭郁清說：「這片土地，這些祖先留下來的山，不只是案件的現場，更重要的，是我和鄉親共同的家園，共同的記憶」，「山林無法為自己發聲，檢察官身為公益代表人，不能沉默，她不只是檢察官，更是一位熱愛苗栗山林的客家人」。

    彭郁清分享去年第一次到苗栗縣後龍鎮龍港段一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物現場勘驗，在現場她沒有聽到蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，雖然當檢察官已13年，內心還是受到巨大衝擊，如果她不幫忙土地講話，土地將在沉默中死去；從那一刻起，這個案子在她心中，就是世紀大案。

    之後，彭郁清帶領檢警調環所組成的專案小組，全心投入偵辦，就是希望能夠代表苗栗山谷跟大家說，請不要再把營建廢棄物堆在山谷，她希望社會能看見，這些祖先留下來的山，現在是如何被全台灣工程挖出來的土堆的滿滿，她希望鄉親能與苗栗地檢署一起合作，保護這塊土地，避免相同的事情，重複發生。

