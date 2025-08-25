曾是補教「貝貝老師」！送醫逃院隔天陳屍台中醫院外 死因出爐

在網路自稱「貝貝老師」男子，昨晚被發現陳屍台中醫院外的機車停車場。（警方提供）

2025/08/25 19:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨（24）日晚間發生憾事，一名32歲男子在台中醫院外，被民眾發現倒臥機車停車格內，明顯死亡，警方初步排除外力介入，檢方今（25日）相驗後，判定男子因急性腎衰竭引發循環合併心肺衰竭病故，經查，死者是新竹人，在網路自稱「貝貝老師」，曾有補習班任教經驗，近年卻流落台中街頭，不幸傳出憾事。

經查，男子過去曾在新竹補習班任教音樂，擔任課後輔導老師長達8年以上，深受學生喜愛，學生間尊稱他為「貝貝老師」，他曾在社群平台分享自己喜愛唱歌跳舞，並投入音樂教育。然而，近年貝男不明原因移居台中，居無定所，加上身體與心理皆受疾病困擾，與家人往來不多，生活陷入困境，淪為街友。

該男子前日（23日）曾在東區路倒，被民眾通報後送往台中醫院急診就醫，但疑似不適應醫院環境逃院，昨晚被發現陳屍醫院外機車停車場時，距離住院僅一天時間，顯示其健康狀況極不穩定，檢警今天相驗後，已排除他殺可能，案件屬病故，家屬無意見。

