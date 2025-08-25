台中紅茶名店「翁記」火警 忘拉手煞撞自家消防車！警、消說話了

2025/08/25 18:18

雲梯車擋風玻璃碎裂。（民眾提供）

雲梯車往前滑動，撞上另輛消防車。（民眾提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一中商圈老字號紅茶店「翁記」，今（25日）上午發生火警，所幸火勢很快撲滅，無人員傷亡，然救援過程中卻出現驚險插曲，一輛雲梯車因未確實拉緊手煞車導致滑動，當場撞上停在前方消防車，瞬間發出巨大聲響，車頭與車尾均受損，連擋風玻璃都碎裂，讓現場目擊民眾驚呼連連。

經查，兩輛公務大貨車均隸屬消防局中區分隊消防車，因火警勤務沿精武路慢車道往三民路方向路邊臨停，當時兩名駕駛均已下車協助救災，惟雲梯車駕駛未確實拉緊手煞車，導致車輛往前滑行，撞擊前方消防車尾，所幸雙方駕駛均未受傷，員警到場後立即協助後續處理，確保交通秩序迅速恢復。

由於事發地點位在學生、遊客聚集的一中街商圈，加上火警現場本身已引起關注，突如其來的「消防車互撞」更掀起熱議，儘管無人受傷，但兩部消防車同時受損，不僅畫面驚險，也讓不少圍觀群眾直呼「這下真的是自撞自家人了！」也有網友認為這凸顯消防勤務的高壓與險峻。

第二分局長鍾承志呼籲，無論是公務車或一般車輛，駕駛人下車時務必拉緊手煞車並確認車輛已確實停妥，以避免發生車輛滑動意外，特別是執勤或臨停狀況下，更應養成良好習慣，確保自身與他人安全，共同維護交通順暢與用路人安全。

消防局則表示，事故發生後，即依相關規定啟動車禍處理程序，調派現場其他車輛補位，確保現場救災行動不間斷，整體勤務並未受到影響，受損車輛後續依相關規定維修。

