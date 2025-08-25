為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    武嶺停車場農曆7月現「麥田圈」 山道猴燒胎警方要辦了

    機車在武嶺停車場燒胎，地上留有3個「麥田圈」。（圖擷自中橫路況資訊站臉書粉專）

    機車在武嶺停車場燒胎，地上留有3個「麥田圈」。（圖擷自中橫路況資訊站臉書粉專）

    2025/08/25 17:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕武嶺停車場繼上月有機車騎士燒胎、逃票，農曆七月第一天，又有機車在停車場燒胎炫技，留下3個大圓圈，有網友形容有如外星人來過的「麥田圈」痕跡，也有網友說「很像以圓規畫出來的圓圈」，仁愛警分局已調閱相關監視器，如有破壞公眾設施將依法究辦，並移請太管處依國家公園法相關規定罰款。

    上月29日有機車騎士到武嶺停車場內燒胎炫技，並遮車牌逃停車費，而本月23日（農曆七月初一）中午，又有機車騎士到該停車場燒胎，在地上留下3個大圓圈，「中橫路況交通資訊站」臉書粉專PO出該照片，網友回應熱烈，有懂燒胎技巧的網友說「機車後輪畫出來的！」，也有網友說「這是外星人來過的麥田圈痕跡嗎？」、「像圓規畫出來的圓圈！」、「山道猴子在圈地為王！」，還有網友表示「農曆七月山上搞怪，就看八字夠不夠硬！」。

    機車騎士再度到合歡山武嶺停車場燒胎，仁愛警方表示，該類危險駕駛行為，不僅造成公共場所秩序混亂，也恐危及遊客的安全，分局已調閱相關監視畫面追查行為人，並與太管處和保七總隊第九大隊聯繫，如有破壞設施將依法究辦，也會將相關事證移送太管處，請其依國家公園法處罰。

    據了解，在路口燒胎炫技曾有被判刑的案例，南投地院不久前才對在名間鄉一處路口燒胎的機車騎士，以妨害公眾往來安全罪名判刑2個月。

    機車在武嶺停車場燒胎，冒出濃濃的白煙，過程都被監視器拍下。（民眾提供）

    機車在武嶺停車場燒胎，冒出濃濃的白煙，過程都被監視器拍下。（民眾提供）

