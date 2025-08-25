囂張！2竊賊偷筍失風竟持刀、棍砍傷筍農 民雄警不到12小時偵破

竹筍因風災減產，價格上揚，引來竊賊覬覦。（民雄警分局提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮中坑里昨天半夜驚傳2竊賊偷筍被發現，竟持刀、棍攻擊筍農事件，警方獲報後，認為事態重大，民雄警分局立即組成專案小組積極偵辦。經鍥而不捨追查，今天早上拘提到同為40歲的江、林姓2名嫌犯，不到12小時迅速偵破，偵訊後依強盜、傷害及毀損罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

丹娜絲颱風肆虐嘉義縣，進入盛產期的竹筍也遭到重創，產量減少價格上揚，偷筍賊蠢蠢欲動。嘉義縣大林鎮蔡姓筍農，昨天晚上10點左右，發現其筍園有2部可疑貨車出入，與姪子等3人跟蹤一路尾隨至某產業道路後，見車斗內載滿竹筍上前攔阻，竟遭2名竊嫌持刀、棍攻擊成傷，對方又駕車衝撞逃逸，立即向警方報案。

警方指出，昨深夜11點接獲民眾報案，指因抓小偷遭砍傷，線上快打警力隨即趕抵現場處理，經查被害人蔡姓男子及姪子3人，因識破偷筍賊伎倆攔阻時遭竊嫌攻擊，由於涉及農作物竊盜又有人員受傷，已構成強盜罪，立即組成專案小組偵辦。

案經專案小組調閱案發地周遭監視器，並擴大沿線追緝，鎖定涉案車輛及嫌疑人，發現嫌疑人案發後即向雲林方向逃逸，專案小組隨即派員查緝，並向嘉義地檢署報請指揮偵辦，今天上午見嫌疑人出現，隨即上前攔查拘提2名犯嫌到案，並帶同前往起獲贓物竹筍一批、作案用刀具、棍棒等工具，迅速於12小時內偵破。

民雄分局長曾冠螢表示，為保護民眾身家、財產安全，對轄區內發生的治安事件，都不容挑釁，並以強力打擊、火速追查的態度積極查辦，以達遏阻犯罪功效。

兩竊賊偷筍被發現，竟持刀、棍攻擊筍農，已構成強盜罪行。（民雄警分局提供）

