高雄深夜上演三角感情衝突 男奪刀不慎劃傷

吳女因情緒激動，被員警實施安全管束，並以社維法送辦。（民眾提供）

2025/08/25 17:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區光裕路今（25）日凌晨2點多，不少住戶被爭吵聲驚醒，2女1男疑似有感情糾紛，其中吳姓女子（32歲）要找曾男（31歲）和鄭女（44歲）理論，先是弄倒2輛機車，又跑回車上拿刀想要自傷，曾男上前奪刀不慎劃傷手，吳女則被警方依社維法送辦。

據了解，這起深夜上演的三角關係衝突，鬧事的吳女與曾男原為男女朋友，曾男近期向吳女提分手，吳女懷疑是鄭女介入導致，今天凌晨2點多開車到鄭女住處稱要拿東西，不顧附近住戶都在睡夢中，先是狂按電鈴喊人，又弄倒騎樓2輛機車，並拖行發出噪音；隨後曾男與鄭女現身，吳女情緒更加不穩定，甚至回到車上拿刀喊要自殘，曾男連忙阻止，過程中，曾男奪刀時不慎劃傷自己的手，不久警方也獲報到場。

三民二分局覺民所說明，吳女、曾男與鄭女因感情問題而有糾紛，吳女遂至鄭女住處理論，過程中因情緒激動返回車上欲自傷，曾男立即跟隨吳女上車奪走利器，惟過程不慎劃傷自己手掌，經就醫無大礙。曾男雖不對吳女提出傷害告訴，員警仍通報家暴案件，並將吳女依社會秩序維護法偵辦。另吳女現場因情緒激動且有自傷之虞，員警亦實施人身安全之管束。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

曾男和鄭女向到場員警說明衝突原因。（民眾提供）

