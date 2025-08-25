街頭上演偶像劇！台中女和男友吵架哭泣警關心 下一秒大反轉

女警蹲下與曾女平視，用溫柔語氣安撫情緒。（警方提供）

2025/08/25 17:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓女子凌晨蹲坐人行道旁淋雨，員警巡經見狀趕緊上前關心，結果一句「妳還好嗎」，曾女突然情緒崩潰爆哭，原來她剛與男友吵架，一時情緒失控才在雨夜中獨自哭泣，警方原準備將曾女帶回派出所，男友卻突然騎機車出現，遞上安全帽、輕聲安撫，讓曾女情緒恢復，踏上溫暖歸途。

台中市第一分局西區派出所員警鄭入嘉及楊嘉華，上週五凌晨巡經民生路時，赫見25歲曾女蹲坐在人行道旁，渾身濕透、神情無助，身影在雨中顯得格外無助，女警立即停車上前詢問：「妳還好嗎？怎麼哭成這樣？」沒想到這句溫柔的關心，開啟壓抑的情緒閥門，曾女瞬間淚如雨下，泣不成聲。

曾女的壞心情彷彿得到救贖，在最脆弱的時候有人願意停下腳步、陪她說話，隨後鄭員蹲下與她平視，用溫柔語氣安撫：「有什麼想說的，就慢慢說。」經過一番鼓勵與引導，曾女終於吐露心聲，表示稍早與男友發生爭執，一時情緒失控才在下著雨的夜晚獨自哭泣。

就在警方準備帶曾女返所避雨、並協助穩定情緒，戲劇性一幕出現，曾女的男友竟騎著機車趕到現場，立即遞上安全帽並輕聲安撫，曾女隨後坐上機車後座，女警也不忘貼心叮嚀：「回家記得洗個熱水澡，別著涼了！」曾女頻頻向警方致謝，隨後與男友一同返家。

