獨家》高雄16槍近距狙擊命案 死者生前被列緝毒對象來不及傳拘

高雄16槍近距狙擊命案，死者羅男生前被列緝毒對象，不料被殺身亡來不及傳拘。（圖由民眾提供）

2025/08/25 16:16

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高市左營通緝犯羅天義遭開16槍狙殺命案，警方除調閱監視器、權利車買賣流向外，再增1條追查方向，北高雄某分局追緝毒品運輸案，曾將他列為對象，不料尚未行動突遭殺害，羅男是否得罪販毒集團惹殺機，檢警將進一步調查、釐清。

資深刑警透露偵辦命案方向，最重要且必須調查的關鍵，就是清查死者的交往背景，以及有無結怨仇家，檢警專案小組全面過濾後，掌握「小羅」曾被人懷疑是「爪耙子」，外界傳有大宗毒品運輸案遭司法單位盯上，因曾接觸探詢過他，最後甚至被查獲損失慘重。

此外，保三總隊緝毒也曾查過羅男，羅當時疑與同樣遭槍擊狙殺的台南市前漁會理事長林士傑生前曾接觸過，2人於1年後，似巧合先後當街被人近距開槍狙殺身亡，同樣棄車燒車燒槍滅證，甚至連燒毀的作案槍枝數目都同樣是2把。

高雄某分局最近將展開緝毒行動，據了解，羅天義也被列為調查對象，警方還在積極查蒐階段，不料，主要對象之一羅男竟遭人近距狙殺身亡，是否因販毒案而引發殺機，專案小組正調查釐清中，但不透露任何口風。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

羅男被槍殺後，槍手同樣棄車燒車燒槍滅證，犯案手法恰與林士傑命案相同，甚至連燒毀的作案槍枝數目都是2把。（圖由民眾提供）

