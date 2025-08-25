辦古物展涉吸金近2億元 知名書法家等3人判刑

高市方姓書法家與林姓夫婦共謀，涉嫌辦古物展吸金，被高雄高分院更審判罪。（記者鮑建信攝）

2025/08/25 16:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市頗有名氣方姓書法家與友人林姓夫婦，成立藝術公司後，涉嫌辦古物展覽吸金近2億元，今被高等法院高雄分院更審依詐欺取財等罪，分別判處3年6月至8年8月不等徒刑。

據了解，2011年間，被告林姓夫婦明知方男手上收藏古董為贗品，3人涉嫌共謀從事古文物證券化吸金，並由林姓夫婦向張姓男子遊說，指方男對古董內行，擁有許多古文物，即將在美國成立公司，2年使可上市，屆時獲利可期。

請繼續往下閱讀...

方男則以其友人要出售「銅胎鎏金掐絲琺瑯12生肖座像」古文物為由，邀請張男出資3千餘萬元購入，張誤認該文物及他持有的其他文物確為真品，同意投資因而受騙。

林等人隨後前往美國辦妥公司登記後，返台開設某國際藝術公司，並在國內辦古物展覽吸金，受害者近千人，詐騙金額近1億9771萬元。

高雄地院判處林姓夫婦分別有期徒刑10年和8年，方則處徒刑9年，林等人不服上訴，高雄高分院上訴審認為林姓夫婦均為累犯，依詐欺取財、違反證交法等罪，分處10年6月和8年6月，方男則改判5年10月。

案經最高法院撤銷發回，更1審今天改判林姓夫婦8年8月和7年2月徒刑，方男則處徒刑3年6月，尚未定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法