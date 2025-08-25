新北五股環狀線工程吊車翻覆、吊臂砸灑水車 2傷事故原因待查

新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程，今（25）日早上9點許發生吊車陷落傾倒波及灑水車事故，灑水車司機手臂擦挫傷及吊車司機受驚嚇擦挫傷，幸無大礙。新北市議員顏蔚慈質詢事故狀況，新北市捷運工程局長李政安說，事故原因尚待徹底調查，在保證工安無虞以前，工地暫停施工。

顏蔚慈指出，環狀線命運多舛，才從震災修復，北環段工地又傳意外，詢問市府是否有檢討工地管理？盼市府儘速釐清吊車翻覆原因，是否為土質鬆軟？操作不慎？都應請工程單位檢討，並確保現場落實24小時監控工地相關數據，儘管工程並非市府負責，仍是發生在新北市境內，應加強督導。

李政安回應，吊車作業時途經鋪設鋼板地中壁F03導溝，導溝坍陷、鋼板變形，使吊車陷落傾倒，吊臂桁架壓到工區水車，水車司機手臂擦挫傷、吊車司機受驚嚇、擦挫傷，2位傷者送醫檢查無礙後已經出院，但事故主因仍待調查；現場有專人負責監視相關數據，在工地確保安全無虞以前，將會停止施工。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，公共工程都會要求廠商落實自主管理，也有辦理工地安全認證，此案已經轉達負責勞檢的單位進行調查。

新北市蘆洲警分局說明案情狀況，警方獲報後立刻前往現場，37歲陳姓吊車男駕駛操作吊車過程，不明原因導致吊車翻覆，吊臂砸到旁邊灑水車，導致59歲林姓灑水車男駕駛受傷送醫，詳細肇事原因待查。

