為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北五股環狀線工程吊車翻覆、吊臂砸灑水車 2傷事故原因待查

    新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

    新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

    2025/08/25 16:20

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程，今（25）日早上9點許發生吊車陷落傾倒波及灑水車事故，灑水車司機手臂擦挫傷及吊車司機受驚嚇擦挫傷，幸無大礙。新北市議員顏蔚慈質詢事故狀況，新北市捷運工程局長李政安說，事故原因尚待徹底調查，在保證工安無虞以前，工地暫停施工。

    顏蔚慈指出，環狀線命運多舛，才從震災修復，北環段工地又傳意外，詢問市府是否有檢討工地管理？盼市府儘速釐清吊車翻覆原因，是否為土質鬆軟？操作不慎？都應請工程單位檢討，並確保現場落實24小時監控工地相關數據，儘管工程並非市府負責，仍是發生在新北市境內，應加強督導。

    李政安回應，吊車作業時途經鋪設鋼板地中壁F03導溝，導溝坍陷、鋼板變形，使吊車陷落傾倒，吊臂桁架壓到工區水車，水車司機手臂擦挫傷、吊車司機受驚嚇、擦挫傷，2位傷者送醫檢查無礙後已經出院，但事故主因仍待調查；現場有專人負責監視相關數據，在工地確保安全無虞以前，將會停止施工。

    新北市勞工局長陳瑞嘉表示，公共工程都會要求廠商落實自主管理，也有辦理工地安全認證，此案已經轉達負責勞檢的單位進行調查。

    新北市蘆洲警分局說明案情狀況，警方獲報後立刻前往現場，37歲陳姓吊車男駕駛操作吊車過程，不明原因導致吊車翻覆，吊臂砸到旁邊灑水車，導致59歲林姓灑水車男駕駛受傷送醫，詳細肇事原因待查。

    新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

    新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

    新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

    新北市五股區中興路二段上，由台北市捷運工程局起造的環狀線北環段Y19至Y20土建及水電環控區段標工程發生工安意外。（蘆洲警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播