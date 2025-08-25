為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    驚險瞬間！台中轎車突暴衝閃過車陣 直衝加油站撞破圍牆

    銀色轎車最後直衝加油站撞破圍牆。（民眾提供）

    銀色轎車最後直衝加油站撞破圍牆。（民眾提供）

    2025/08/25 16:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區24日中午驚傳轎車暴衝事故，一輛銀色轎車高速闖入加油站，撞破磚造圍牆後才停下，所幸駕駛與現場人員皆安然無恙，酒測值也為零，僅造成財物損失，經查，駕駛當時發現剎車突然失靈，為避免傷及無辜機車騎士及加油島，只能急轉方向，最後以車頭迎撞圍牆，才化解危機。

    這起驚險事件發生在24日12點13分，地點位於南區復興路與樹義路口，33歲郭男當時開車行經路口時號誌轉為紅燈，卻發現車輛完全煞不住，眼見綠燈通行的機車正穿越路口，他急忙將方向盤猛打左側，讓車子直接衝進對向的加油站。

    監視器也拍下當時畫面，只見轎車快速轉彎，擦身閃過數輛機車，短短兩秒便撞破加油站後方的圍牆，發出巨大聲響，場面震撼，而事故現場滿地紅磚散落，連監視器桿都被撞斷，撞擊威力可見一斑，郭男表示，發現剎車失靈瞬間，第一念頭就是避免波及其他用路人，因此選擇犧牲車頭硬碰圍牆。

    警方隨後對其進行酒測，數值為零，排除酒駕可能，加油站方面則清點出圍牆、監視器及管線等設施損毀，後續將與駕駛協商賠償事宜，警方也提醒，民眾平時上路前務必檢視車況，定期進行保養，尤其剎車系統更是行車安全的關鍵，一旦失靈，後果往往不堪設想。

