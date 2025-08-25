為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

社會
    首頁　>　社會

    台師大女足「抽血換學分」案涉詐欺、侵占 檢調今約談周台英並搜索住處

    台師大女子足球隊事件，台師大舉行記者會，研究主持人陳忠慶（左一）、教練周台英（左二）數度鞠躬致歉。（資料照）

    台師大女子足球隊事件，台師大舉行記者會，研究主持人陳忠慶（左一）、教練周台英（左二）數度鞠躬致歉。（資料照）

    2025/08/25 15:33

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台師大女足爆發「抽血換學分」爭議持續延燒，當事學生指控遭教練周台英強迫抽血，並以學分、強制退隊等手段施壓，疑涉詐欺、侵占等罪。台北地檢署今（25）日指揮台北市調查處持搜索票前往周台英住處及辦公地點共3處搜索，並同步通知周姓被告及計畫主持人陳忠慶在內的4名相關證人到案說明，全案仍持續釐清。

    教育部本月召開跨部會專案會議，公布台師大女足抽血案違反研究倫理案，包括知情同意書簽署後補、受試者權力對等關係未揭露、抽血者資格與計畫內容不符合，也有未成年學生在無法定代理人同意下被抽血等情形。

    除周台英涉嫌霸凌遭解聘、4年不得再聘教師，違反人體研究法外，陳忠慶身為計劃主持人亦難咎其辭，教育部日前已對2人啟動懲處，分別停聘3年與解聘且1年不得聘為教師，同時追究台師大校長吳正己責任。

    北檢表示，檢方先向教育部、國家科學及技術委員會、國立中央大學及國立台灣師範大學調取研究計畫資料，並約詢研究助理1人及女足隊員18人（其中12人複訊），再綜合卷證與金流分析後，認為周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，因此聲請搜索票並獲法院核准。

