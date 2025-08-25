全球城市小姐齊聚宣導反詐 國際佳麗聯手行銷台南味
台南市長黃偉哲與各國城市小姐共同宣導反詐。（圖由南市政府提供）
〔記者王姝琇／台南報導〕第20屆全球城市小姐世界盃邀請賽31日即將登場，來自全球各地14位國際選美皇后受邀至台南進行國際交流，台南市長黃偉哲大力推薦各式在地農特產品，各國佳麗們皆讚不絕口。黃偉哲也邀請佳麗們投入反詐宣導。
黃偉哲表示，佳麗們造訪定能協助將台南在地優質農特產品推廣至全球各地，此外，更期盼透過國際佳麗的親身參與，結合城市魅力與公益精神，將「防詐意識」化為全民共識，讓台南成為更安全、更具韌性的城市。
請繼續往下閱讀...
各國佳麗齊聚台南，南市府今日特別準備東山咖啡、鹽水意麵、芒果、文旦等農特產品，透過現場品嚐與交流，推廣在地台南味，她們也發揮公益精神，出鏡市府的反詐宣導影片，結合「農產行銷」與「防詐教育」雙重意義，讓城市交流更具深度與溫度。
本屆大賽將於8月31日在台北登場，以「文教向新 創夢城市」為主題，參賽者來自俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、委內瑞拉、美國、巴西、德國等多國，皆為國家或世界級選美比賽冠軍，是一場名副其實的「冠軍明星賽」。南市府也把握此次佳麗造訪機會，希望將台南的城市魅力行銷至全球，共同向世界展現古都風采。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
各國城市小姐協助宣傳台南農特產品。（圖由台南市政府提供）
熱門賽事、球星動態不漏接