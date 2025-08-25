為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中街頭撩妹踢鐵板！男想幫拿行李箱獻殷勤 恐涉「不當追求」

    男子突然當街自賓士車下車。（圖擷自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    男子突然當街自賓士車下車。（圖擷自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    2025/08/25 15:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市1名男子夜間搭乘朋友駕駛的賓士車停等紅燈時，看到路旁1名拖著行李箱的正妹，竟下車快步走向對方，想幫忙提行李博取好感，沒想到正妹絲毫不領情立刻拒絕，男子只能尷尬地掉頭回到車上，整段過程被其他用路人拍下，PO上網路後掀起熱議。

    近日網路平台流傳1則影片，片中1輛白色賓士車的乘客，在北區文心路停等紅燈時，突然打開車門下車，走向捷運站人行道前1名拖著行李箱的女子，欲幫拿行李箱獻殷勤搭訕，女子見狀拒絕，快步離開，男子隨後轉身返回車上乘車離去。

    第二分局今天對此指出，經網路巡邏蒐報到該則貼文，立即展開調查，經聯絡涉案李姓男子（43歲）到案，解釋係欲搭訕該女子，但遭女子拒絕後隨即快速離去，對此，警方已嚴予告誡，然該搭訕行為可適用跟蹤騷擾法「不當追求」規定，呼籲該名女子可就近警察機關提出告訴，警方將從嚴究辦。

    另影片中賓士車在快車道臨時停車並開啟車門下車，已違反《道路交通管理處罰條例》規定，處300元以上600元以下罰鍰；而停等紅燈時佔用機車停等區，也可處900元以上至1800元以下罰鍰，警方將依法舉發。

    第二分局長鍾承志表示，本案雖未接獲民眾報案，仍主動查處，將持續加強周邊巡邏，確保夜歸女性與一般民眾人身安全，而這起事件讓不少網友笑翻直呼：「搭訕失敗還要繳罰單，真的是賠了夫人又折兵」、「亂撩妹代價是荷包君」、「恐涉跟騷＋交通違規」收場，最佳反面教材。

    男子走向捷運站人行道前1名女子，欲幫拿行李箱獻殷勤搭訕。（圖擷自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

    男子走向捷運站人行道前1名女子，欲幫拿行李箱獻殷勤搭訕。（圖擷自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

