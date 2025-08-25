海巡金馬澎分署主任莊宗輝涉洩密中國 檢求刑9年6月+罰600萬

莊宗輝。（取自金馬澎海巡鐵三角臉書）

2025/08/25 14:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任莊宗輝涉嫌包庇中國走私、偷渡，從中收取賄賂，並將公務機密交付中國人士，全案偵結，依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，對莊求刑9年6個月，併科600萬元罰金，犯罪所得188萬6681元沒收。

檢方表示，莊宗輝涉違反國家安全法等罪嫌，檢察官今年5月13日指揮福建調查處至莊住處、辦公處所及相關地點搜索、扣押及拘提後，向福建金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見獲准。

檢方指出，莊宗輝2017年至2025年5月分別擔任第9海巡隊（金門海巡隊）隊員、科員、分隊長、金馬澎分署巡防科專員、勤務指揮中心主任期間，涉嫌利用公務取得海巡署建置的雷情資訊、巡防區海域動態、金門海巡隊勤務表、部署規劃及動態、船舶進出港安檢資訊、偷渡越界等行政取締或刑事案件等資訊，洩漏給台灣地區或中國從事違法越界捕撈、走私業者或友人，藉此牟利收受賄賂；另受中國所屬機關委託而洩漏前述公務上應秘密資訊。

檢方指出，莊共犯5次違背職務收受賄賂、5次為中國洩漏交付關於公務上應秘密資訊、3次洩密及違反個人資料保護法等犯行；涉犯貪污治罪條例中調查職務人員對於違背職務行為收受賄賂、刑法公務員洩漏交付國防以外秘密、違反國家安全法、同法的為大陸地區洩漏、交付關於公務應秘密的影像、消息及電磁紀錄，及違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏交付國防以外秘密等罪嫌。

