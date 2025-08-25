蔡正元涉侵占2.8億定12/31宣判 檢建請從重量刑、沒收犯罪所得

高院今傳喚前立委蔡正元等人開庭，審理他被控侵占2.8億元款項案，蔡做無罪答辯，全案定12月31日上午10時宣判。（記者楊國文攝）

2025/08/25 15:08

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今召開三中案衍生的「案外案」，即前立委蔡立元被控利用中影股權交易侵占阿波羅公司資產2.8億元的言詞辯論庭，蔡正元做無罪答辯，否認涉犯業務侵占、背信等指控，並稱一審依業務侵占判他3年6月、商業會計法判6月徒刑均不當，高檢署則指控蔡和妻子洪菱霙將犯罪所用於購屋等私用，均為共同正犯，建請均應重量刑，並沒收2.8億不法所得，蔡的岳父洪信行也應改判有罪；高院定12月31日上午10時宣判。

高院繼上週五傳喚蔡正元、妻子洪菱霙、蔡的岳父洪信行開庭後，今上午9時30分續行審理，並召開言詞辯論庭。

請繼續往下閱讀...

蔡正元指稱，沒有業務侵占、背信的主觀犯意或意圖，此項買賣交易中，他的負債最大，檢方胡亂拼湊事實，指他侵犯阿波羅公司的利益，毫無根據，也非事實；洪菱霙、洪信行的律師均主張未犯罪，請求維持一審判他們父女均無罪。

高檢署指控，蔡和妻子洪菱霙明知阿波羅公司是受郭台強配偶羅玉珍、莊婉均委託的交易平台，蔡竟涉侵占2.8億元款項作為2人購屋、投資股票、支付信用卡費用等私用，蔡和洪女均為共同正犯，因一審判刑過輕，建請高院均應從重量刑，並追繳、沒收不法所得，至於洪信行則涉洗錢罪應改判有罪。

庭訊至今天中午辯論終結，高院定12月31日上午10時宣判。

台北地院審理認定，蔡正元擔任阿波羅公司實際負責人，明知阿波羅持有中影股票，股票出售所得應歸阿波羅所有，並於2007年7月17日與阿波羅簽訂信託契約，擔任受託人，負責處理中影交付的4.3億元，但蔡正元因個人需求，侵占其中2億8032萬7983元；且蔡正元故意遺漏會計事項，使不知情的記帳業者未將信託契約事項登載於會計科目，導致阿波羅2007年度財務報表發生不實結果。

北院審結，依業務侵占罪判蔡3年半徒刑、違反商業會計法判刑6月，蔡妻洪菱霙、洪父洪信行均判無罪；全案上訴高等法院。高院審理時，以蔡罪嫌重大，有逃亡之虞，仍將蔡限制出境、出海8個月，直到今年4月改為命蔡配戴電子腳環。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法