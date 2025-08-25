教授伸祿山之爪環抱同志女助理舔耳 判刑10月定讞須入獄

楊姓男教授利用已離職的前女助理手機沒電的機會，誘她到他投宿的台南民宿房間借插座充電，卻在房間內對她強吻、舔咬耳朵、臉頰和脖子，被害女反抗掙扎才罷手。（資料照）

2025/08/25 14:37

〔記者張文川／台北報導〕台中市某私立大學文學院某系楊姓男教授，3年前出差至台南，利用已離職的前女助理手機沒電的機會，誘她到他投宿的台南民宿房間借插座充電，卻在房間內對她強吻、舔咬耳朵、臉頰和脖子，被害女反抗掙扎才罷手；法院審理時他道歉但不認罪，台南地院、台南高分院皆依強制猥褻罪將楊教授判處10月有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞，楊近期須入獄。

事發後，經校方性平會調查後，認定楊「重大違反教師倫理，有解聘之必要」，決議予以解聘。判決書指出，被害前助理曾經是楊於校內社團的指導學生，她畢業後仍持續協助楊處理教學、出版書籍等工作，雙方有濃厚的師生情誼，楊也知道她有穩定交往多年的同性伴侶。

請繼續往下閱讀...

2022年10月6日楊參加公務學術研討會，至台南的台灣文學館出差，主動邀約離職女助理見面，共同用餐後再邀她相陪至民宿放行李，女方也因手機電量即將耗盡，同意他前往民宿，借用房間內的插座充電。

2人抵達房間後，楊先替女助理按摩肩、頸，從後方以身體貼近女方，吸聞她耳朵的精油味道，她不情願而把頭撇開，楊又喚她至床上休息，問她可不可以抱抱，卻未待她回應就從後環抱她，親吻她的臉頰、耳朵、脖子等處，她表明很害怕，扭動身體抵抗、大動作掙扎，楊男見無法更進一步才鬆手。

女助理連忙起身假裝要看手機電量，逃離床沿，楊才放棄繼續非禮，載她去火車站搭車，女方傳LINE跟姊姊和友人說此事，隨後報警處理。

楊男只坦承替她按摩，但否認強行猥褻，當天他有送手鍊給她，她還要求他幫他戴上，到了民宿後，環抱之前他有先問她的意願，她雖未回答，但當時雙方互動氛圍較親密曖昧，他才認為有發展可能，他的舉動自然而然發生，他願向她道歉，但否認有猥褻犯意與犯行。

法院一審至三審都認定楊男違反女方意願而強制猥褻，罔顧女助理長期的信任，犯後雖表歉意，但未坦認犯行，一致依強制猥褻罪判處10月徒刑，不得易科罰金，全案定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法