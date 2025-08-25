小草版主涉恐嚇京華城案司法官被求刑7月 律師林智群：擺明要你去關

台北地檢署今依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪提起公訴，並建請法院量處戴男（中）7月以上、林女6月徒刑。（資料照）

2025/08/25 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，涉嫌將11名檢察官與3名法官的姓名、照片，製成帶有血跡效果的合成圖，並散布於網路；追蹤該粉專的林姓女子更將相關影像轉傳至社群平台Threads，並附註「命債命還」等字眼。台北地檢署今（25日）依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪嫌提起公訴，並建請法院判戴男7個月以上、林女6個月徒刑。對此，律師林智群認為，戴男被求刑7個月以上，「擺明就是要你去關，還肉搜人家照片滴上血，地檢署不辦你，要辦誰？」

林智群今（25）日於臉書發文表示，檢方求刑7個月以上，幾乎等同「一定要讓你入獄服刑」。他提到，司法官是公務員，多數低調行事，僅依法處理手上案件，不會對外張揚身分，京華城案只是檢察官手中上百件案子之一，「除了被告比較有名之外，對他們而言，跟其他案子沒什麼兩樣」。

請繼續往下閱讀...

林智群指出，一堆人因為支持「貪污阿北」，阿北收一堆錢、帳房落跑被通緝，excel裡面的「1500」，阿北之前說是時間，後來檢察官證明excel其他數字都是指錢，小草無法解釋，只能幻想「司法都是民進黨操控的」、「司法官都被收買」，不然無法自圓其說，「這樣講講就算了，還肉搜人家照片滴上血，地檢署不辦你，要辦誰？」

林智群強調，「法官、檢察官因為工作關係，常常碰到瘋子（我當律師都看一堆了，他們還能少嗎？），一般情況下，他們都當被狗吠一下就算了，不願意提告，但這次真的太過分了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法