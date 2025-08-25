太急了?消防車翁記紅茶店趕救火忘拉手煞車撞上另輛消防車 擋風玻璃全碎

消防車往前滑動，撞上另輛消防車。（民眾提供）

2025/08/25 14:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一中商圈老字號泡沫紅茶店「翁記」，今（25日）上午驚傳火警，由於店後方就是加油站，一度讓居民捏把冷汗，所幸消防人員火速撲滅，未釀成傷亡，然救援過程中卻發生意外插曲，一輛消防車疑忘拉手煞車，竟直接往前滑動，撞上另輛同袍消防車，當場把擋風玻璃撞得粉碎，畫面相當驚險。

「翁記泡沫廣場」自1983年創立，與春水堂齊名，是台中最早期的泡沫紅茶店之一，以烏龍豆干、厚片吐司與珍珠奶茶陪伴無數台中學子度過青春歲月，被視為一中商圈的青春地標，這場火警不僅讓老顧客驚魂未定，更因消防車「撞自家人」的意外插曲，引發現場一陣譁然。

消防局表示，上午10時03分獲報後，立即派遣第七大隊、中區分隊等5個單位，共出動15輛消防車、28名人員到場搶救，由組長黃世倉擔任指揮官，現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建物，火勢集中在2樓雜物區，燃燒面積約3平方公尺，10時21分控制火勢，並於10時27分完全撲滅，幸無人員受困。

據了解，「翁記」今日適逢公休，店內未營業，廚房也未開火，初判可能是附近住戶亂丟菸蒂，引燃雜物導致火警，詳細原因仍待火調人員進一步釐清。

消防車擋風玻璃碎裂。（民眾提供）

