    首頁　>　社會

    卑南遺址公園史前時代家屋全面燃燒 1工人燙傷

    卑南遺址史前家屋火燒後成焦炭骨架。（記者黃明堂攝）

    卑南遺址史前家屋火燒後成焦炭骨架。（記者黃明堂攝）

    2025/08/25 14:04

    〔記者黃明堂／台東報導〕台灣史前文化博物館2018年在卑南遺址公園以一比一打造的「史前家屋」，今天中午施工不慎引發火災，因都是茅草及木料，立即全面燃燒，消防人員趕到撲滅後，剩下焦炭骨架。館方表示，日前颱風時，史前家屋受災，今天進行災修工程過程中發生火警，起火原因待調查。

    台東消防局中午12點15分接獲現場工人報案表示，卑南文化公園茅草家屋施工不慎起火，立即派遣台東大隊及所屬台東、特搜、南王等分隊執行滅火任務，到場已見全面燃燒，半小時內控制火勢，因都是易燃草木，續進行逐一翻攪澆灌，避免復燃。現場一位沙姓工人在火燒發生後欲逃生時，腿部遭燒燙傷，救護人員幫他沖水，他表示不必就醫。消防局估計燃燒面積約30平方公尺。

    史前館人員表示，楊柳颱風過境時，史前家屋受到損毀，今天進行修復工程，因是採用茅草，新的茅草必須先在旁進行燻蒸處理後才能鋪上建築，不過，火警發生原因仍有待相關單位調查。

    史前館2018年在卑南遺址蓋出一棟茅草、石板為主的史前家屋，以考古發掘資料為基礎，結合地形、氣候、房屋結構、地方材料、生活功能及邏輯等進行推理，參照東排灣的家屋來建卑南遺址史前家屋。卑南文化人大量使用石板，再加上卑南遺址在距今2300年至1900年前出現以紋飾陶器及琉璃珠為特色的三和文化，所以「以今推古」，參考排灣族住屋形式建史前家屋。

    史前家屋全面燃燒。（記者黃明堂翻攝）

    史前家屋全面燃燒。（記者黃明堂翻攝）

    工人腿部燙傷，救護人員現場處置。（記者黃明堂攝）

    工人腿部燙傷，救護人員現場處置。（記者黃明堂攝）

