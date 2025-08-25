為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    吉貝獨居男中風多時未進食 澎湖警消破門送醫

    吉貝男子在家中風多時，經友人報案破門救出送醫。（白沙警分局提供）

    2025/08/25 14:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖吉貝1名獨居曾姓男子因多日未露面，莊姓友人憂心向警方報案。經警消人員破門，發現男子倒臥床上，疑多日未進食，有中風徵兆；立即送醫並後送馬公本島救治。

    白沙警分局吉貝派出所，接獲熱心民眾報案，稱多日未見其獨居曾姓友人，十分擔心，請求偕同前往察看。吉貝所長呂豪詩立即聯絡其兄長並通報消防弟兄協助，經破門進入後，發現男子臥病在床、無法言語，疑似多日未進食，身體相當虛弱。

    警消第一時間送往吉貝衛生所急救，經醫師判斷疑似中風徵兆，隨即緊急後送馬公本島治療。全程由警、消與醫護人員協力護送，讓曾姓男子及時獲得妥善醫療。男子能幸運撿回1條命，除了本身堅強求生意志之外，更重要的是友人多日未見，心覺有異，緊急報警才幸運撿回性命。

    澎湖獨居及偶居高齡長者居多，縣政府社會處經過送餐安排，解決長者平日飲食問題，也透過送餐員進行每日噓寒問暖關懷作業，已成功救回數起獨居老人突發重病或意外案例，吉貝今日發生的個案，社會處已介入調查是否為長者送餐對象。

    中風男子緊急安排船隻運送，前往馬公本島就醫。（白沙警分局提供）

