日人在西門町舉五星旗喊「台灣是中國的」 遭強制出境

2名日人在西門町舉五星旗喊說台灣是中國的。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/25 14:07

〔記者王冠仁／台北報導〕近日在社群上流傳1段影片，2名日本籍男子，拿著五星旗站在台北市西門町街頭，還以日文、中文先後講述熱愛中國、「台灣是中國的」等言論。移民署第一時間主動掌握情資、展開調查，其中日籍T男在已經出境，但1一名S男仍在台灣，移民署專勤隊今天對S男執行強制出境，同時也對2人祭出管制一段時間不得來台的處分。

移民署說，T男與S男互相認識，他們當初都是用免簽證入境的方式來台，但他們的行為涉犯入出國及移民法第18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」，移民署依法進行處分。

據悉，T男在本月中旬入境來台，與S男一起拍攝影片結束後，當天隨即又搭機出境。至於S男則仍在台，移民署專勤隊掌握情資，昨天前往S男下榻的旅館告知相關權利義務，並在今天早上對他執行強制出境。

據了解，S男與T男拍攝親中影片，疑似是為了想增加自己在網路上的聲量、增加中國粉絲數量。

移民署重申，對於任何外籍人士在台從事危害我國利益、公共安全或公共秩序之行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。

移民署對S男執行強制出境。（記者王冠仁翻攝）

