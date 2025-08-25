關西鎮代會主席羅仕典涉詐領2450元出席費 這原因判緩刑4年將解職

新竹縣關西鎮代會主席羅仕典（右1）因為涉嫌詐領臨時會的出席等費用，被判刑面臨解職，是否上訴他將再跟律師討論。（記者黃美珠攝）

2025/08/25 14:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣無黨籍關西鎮代會主席羅仕典被控去年4月中涉嫌詐領2450元的臨時會出席、交通以及膳食費用案，被檢方依貪污罪嫌起訴後，檢方以羅仕典坦承犯行主動建請法院減輕或免刑，新竹地院今天宣判，依利用職務機會詐領財務罪，論處羅仕典有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑4年；羅仕典受訪說，他還會在收到判決書後跟律師研究，決定後續是否上訴。

縣府民政處表示，收到判決書後，會請關西鎮代會依規將羅仕典解職，但因所剩任期不到2年，不會辦理補選，代表會可自行推舉代替。

檢方起訴指出，羅仕典去年4月12日沒有參加第3次代表會臨時會，代表會郭姓組員當天早上卻製作開會入帳清冊和支票辦理撥款，隔週上班日郭女再私下提供簽到簿、印領清冊給羅仕典補簽到，幫助羅仕典領取4月12日的出席、交通以及膳食費，總共2450元。

案發後羅仕典在偵查期間就繳回2450元，並自白確實有補簽到，使檢方進而查獲郭女的前述行徑，所以才建請法院對羅仕典減輕其刑或免刑。同涉本案的郭姓組員則被判1年10月，褫奪公權2年，緩刑4年。2人緩刑期間都須交付保護管束，但仍都還可以上訴。

