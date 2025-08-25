動手指點點「APP」就賺錢？ 馬籍女僑生險被騙光積蓄

蔡女操作APP後，看見畫面上「獲利數字」不斷跳動增加。（圖由警方提供）

2025/08/25 14:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市1名馬來西亞籍蔡姓女僑生，近日誤信「動動手指就能賺錢」的假APP，看著每天狂跳的數字心花怒放，差點把存款全數匯入詐團帳戶，所幸在銀行行員的警覺與警方及時介入下，及時阻詐，守住她辛苦存下的積蓄。

第四分局今天指出，蔡女趁著暑假想兼職家教，在網路張貼求職訊息，未料遭詐騙集團盯上，對方透過LINE與她聯繫，自稱能介紹高薪兼職，更推薦她下載1款「工作APP」，宣稱只要每天動動手指點擊數字，就能輕鬆賺錢，蔡女起初半信半疑，但當她操作APP後，看見畫面上「獲利數字」不斷跳動增加，內心逐漸放下戒心，甚至開始暗自竊喜，幻想著零用錢滾滾入袋。

豈料，當她提出提領要求時，對方卻聲稱需要「盤點名下資金」，並要求她將所有現金整合到單一帳戶，「方便驗證」，蔡女深信不疑，20日趕赴銀行辦理帳戶整併，所幸承辦行員經驗豐富，發覺這與常見詐騙手法雷同，立即通報轄區大墩派出所。

員警趕抵現場，檢視蔡女手機後，立刻識破該款所謂的「工作APP」其實只是詐團設計的假介面，以「放長線釣大魚」的方式，先營造收益假象，再一步步引導被害人把全部資產交出，聽完警方說明，蔡女當場驚出一身冷汗，頻頻向行員與員警致謝，直言「真的差一點就完了！」

第四分局提醒，詐騙手法層出不窮，以「高薪打工」或「零門檻投資」為誘餌，營造輕鬆賺錢假象，呼籲民眾只要遇到「整合帳戶」、「盤點資金」等要求，都應立刻提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡女深信不疑到銀行辦理帳戶整併，幸行員與員警及時阻詐。（圖由警方提供）

