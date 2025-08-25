合成濺血照加註「血債命還」恐嚇京華城案檢察官2嫌移審均停押限制住居

男子戴瑞甯合成11名檢察官和3名法官的照濺血照片，被依恐嚇危害安全等罪起訴，法官開庭接押後，諭知無保停押但限制住居。（記者張文川攝）

2025/08/25 14:07

〔記者張文川／台北報導〕臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯今年7月2日將京華城案11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成血跡圖，PO在其粉該粉專粉絲林惠珠則轉傳該圖至社群平台Threads，並附加「命債命還」等恐嚇字眼，台北地檢署今依違反個資法、刑法恐嚇危害安全罪起訴，並將在押2人移審台北地院，法官中午開庭後，諭令2人皆無保停押但限制住居。

戴瑞甯坦承違反個資法，也承認被控恐嚇危安罪的客觀事實，但否認有恐嚇的主觀犯意，林惠珠則全面坦認犯行。2人先後獲釋，面對媒體詢問「獲法官釋放、限制出境」有何意見，戴瑞甯說「謝謝」，林惠珠則是舉著文件夾遮臉點點頭，由律師代回「謝謝法官」。

庭訊時，戴瑞甯否認有恐嚇的主觀犯意，供稱他只在11名檢察官的照片上加工血跡圖樣，沒有在3名法官臉上添加血跡，照片來源有13張是在Google找到，只有1位法官楊世賢的照片一直找不到，他在粉專貼文時有註明「歡迎網友提供」，一名粉絲「賈仙姑（未到案）」私訊楊的照片給他，他不知賈仙姑的真實身分，唯一的互動就只是私訊傳照片時的對話，他已主動交給檢警截圖。

戴瑞甯供稱，他張貼11名檢察官的目的，是因為7月1日發生台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡的事，他看到彭在法庭外痛哭指責檢察官「怎麼那麼可惡」的影片，他認為彭妻是在丈夫被收押時患憂鬱，他判斷彭妻之死與彭遭不正訊問有關。

戴瑞甯供稱，他對此非常憤慨，於是在檢察官照臉上加上血跡，標註「記住他們的臉」，是希望大眾記得每次判決是由哪些司法官審理的，血跡代表彭妻的血，整個PO文都是他對於彭妻事件的評論。

戴說「迷因台式民主」是他一人經營，他的正職是UI網路頁面設計師，沒有頻繁出國需求，也沒出國計畫，他被收押後，妻子獨自照料家庭，他希望能盡快獲得保釋回家照顧家人。

林惠珠全盤認罪，她是護理師，已離開醫院，待業中，目前與男友住在台中，之前她曾回高雄老家照顧開刀手術後的父親。

檢方認為2人涉嫌重大，已無羈押必要，建請法院給予2人具保並限制出境出海以確保遵期到庭；法官認為2人無逃亡、勾串之虞，諭知皆無保但限制住居。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

前護理師林惠珠被依恐嚇危害安全等罪起訴，法官開庭接押後，諭知無保停押但限制住居。（記者張文川攝）

