為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    合成濺血照加註「血債命還」恐嚇京華城案檢察官2嫌移審均停押限制住居

    男子戴瑞甯合成11名檢察官和3名法官的照濺血照片，被依恐嚇危害安全等罪起訴，法官開庭接押後，諭知無保停押但限制住居。（記者張文川攝）

    男子戴瑞甯合成11名檢察官和3名法官的照濺血照片，被依恐嚇危害安全等罪起訴，法官開庭接押後，諭知無保停押但限制住居。（記者張文川攝）

    2025/08/25 14:07

    〔記者張文川／台北報導〕臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯今年7月2日將京華城案11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成血跡圖，PO在其粉該粉專粉絲林惠珠則轉傳該圖至社群平台Threads，並附加「命債命還」等恐嚇字眼，台北地檢署今依違反個資法、刑法恐嚇危害安全罪起訴，並將在押2人移審台北地院，法官中午開庭後，諭令2人皆無保停押但限制住居。

    戴瑞甯坦承違反個資法，也承認被控恐嚇危安罪的客觀事實，但否認有恐嚇的主觀犯意，林惠珠則全面坦認犯行。2人先後獲釋，面對媒體詢問「獲法官釋放、限制出境」有何意見，戴瑞甯說「謝謝」，林惠珠則是舉著文件夾遮臉點點頭，由律師代回「謝謝法官」。

    庭訊時，戴瑞甯否認有恐嚇的主觀犯意，供稱他只在11名檢察官的照片上加工血跡圖樣，沒有在3名法官臉上添加血跡，照片來源有13張是在Google找到，只有1位法官楊世賢的照片一直找不到，他在粉專貼文時有註明「歡迎網友提供」，一名粉絲「賈仙姑（未到案）」私訊楊的照片給他，他不知賈仙姑的真實身分，唯一的互動就只是私訊傳照片時的對話，他已主動交給檢警截圖。

    戴瑞甯供稱，他張貼11名檢察官的目的，是因為7月1日發生台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡的事，他看到彭在法庭外痛哭指責檢察官「怎麼那麼可惡」的影片，他認為彭妻是在丈夫被收押時患憂鬱，他判斷彭妻之死與彭遭不正訊問有關。

    戴瑞甯供稱，他對此非常憤慨，於是在檢察官照臉上加上血跡，標註「記住他們的臉」，是希望大眾記得每次判決是由哪些司法官審理的，血跡代表彭妻的血，整個PO文都是他對於彭妻事件的評論。

    戴說「迷因台式民主」是他一人經營，他的正職是UI網路頁面設計師，沒有頻繁出國需求，也沒出國計畫，他被收押後，妻子獨自照料家庭，他希望能盡快獲得保釋回家照顧家人。

    林惠珠全盤認罪，她是護理師，已離開醫院，待業中，目前與男友住在台中，之前她曾回高雄老家照顧開刀手術後的父親。

    檢方認為2人涉嫌重大，已無羈押必要，建請法院給予2人具保並限制出境出海以確保遵期到庭；法官認為2人無逃亡、勾串之虞，諭知皆無保但限制住居。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    前護理師林惠珠被依恐嚇危害安全等罪起訴，法官開庭接押後，諭知無保停押但限制住居。（記者張文川攝）

    前護理師林惠珠被依恐嚇危害安全等罪起訴，法官開庭接押後，諭知無保停押但限制住居。（記者張文川攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播