詐騙集團假扮神醫 謊稱賣中藥丸可根治耳疾

警方向林姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/25 13:38

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬林姓老翁因為年紀大、耳朵重聽，他某次透過手機通訊軟體看到醫療廣告，聲稱可以治療耳疾，他好奇查看，輾轉與1名自稱是醫師的人對話，對方聲稱有秘製的中藥丸可以治療，但是要他匯款40萬元到指定帳戶。林信以為真，跑去銀行要匯款，幸虧被警方及時攔阻，避免他落入詐騙圈套。

北市警大同分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，購買藥物應尋求合法管道或是由醫生診斷開立之藥物，切勿聽信網路上之謠言、擅自服用來路不明的藥物，以免傷了荷包又傷身，得不償失。遇有疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙專線或110向警方諮詢，共同防詐阻騙，以免受騙上當！

請繼續往下閱讀...

警方調查，住在台北市大同區的77歲林姓老翁，某次透過手機通訊軟體查看1則醫療廣告，隨後與1名自稱是醫師的人互加好友。林告訴對方自己耳朵有重聽等情況，對方聽聞後，謊稱可以依照他的情況，量身訂製全方位治療方案，若服用秘製的中藥丸，3至5天就能明顯改善，30天內就能根治。

林以為遇上「神醫」，信以為真，不久後就跑到住家附近的新光商業銀行大同分行，打算提領40萬元要來購買藥品；但行員詢問用途，發現異狀，通報警方。

轄區重慶北路派出所警員李宸德、黃育薰趕到現場，發現林遇上詐騙集團陷阱，耐心勸說，林這才發現自己受騙，取消領款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

