照 縫隙異常閃光！警化身滅火勇士 住戶驚：要不是他，後果不堪設想！

經台電人員檢視，起火原因為抽水馬達過熱短路所致。（民眾提供）

2025/08/25 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區五權路日前上演一場驚險的「火線急救」，第二分局育才派出所警員張宏銓，當晚10時許正執行防制車手巡邏勤務，途經華南銀行前時，意外發現鄰近五權路352巷建物縫隙內閃爍著異常亮光，張員心生警覺查看，赫然發現縫隙內疑有機器燃燒，火舌竄動、濃煙直冒，情況十分危急。

張員立即撥打119通報消防局派員前來，同時通知周邊住戶注意避難，由於現場緊鄰一棟整棟出租套房，若火勢擴散，後果不堪設想，眼見火煙已快速升高，他靈機一動，立刻奔往不遠處的創意時尚飯店，向櫃台人員借來滅火器，隨即衝回火場。

請繼續往下閱讀...

此時大樓間隙已被濃煙籠罩，火苗不斷竄出，住戶陸續下樓關切，場面一度混亂，張員不顧危險，果敢衝進建物縫隙，對準燃燒處猛力噴灑滅火器，成功壓制火勢，避免火焰擴大成災，消防人員隨後趕抵現場，確認火勢已完全撲滅，並經台電人員檢視，起火原因為抽水馬達過熱短路所致。

整起事件歷時不到半小時，卻足以讓現場住戶心有餘悸，事後頻頻向警方表達感謝，直言：「如果不是警察眼尖又勇敢，恐怕整棟套房都會遭殃！」

第二分局今天表示，此事件發生在本月5日，因當地民眾近日頻頻向警方反映，必須表揚員警的英勇行為，張員機智果敢行為才曝光，分局長鍾承志肯定張員即時反應與高度責任感，強調此舉不僅守住了民眾的生命財產安全，更展現了基層員警臨危不亂、挺身而出的專業典範。

建物縫隙內閃爍著異常亮光，張員心生警覺滅火。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法