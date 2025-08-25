為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竊盜通緝犯被警方逮到 全因栽在「一隻雞腿」

    牟男打開冰箱偷雞腿。（記者王冠仁翻攝）

    牟男打開冰箱偷雞腿。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/25 13:09

    〔記者王冠仁／台北報導〕69歲牟姓男子是一名慣竊，過去經常在台北車站商圈周邊行竊，他大多偷取民生物品包含食物、飲料等，也被警方多次逮到，但沒有如期出庭遭通緝。他通緝期間，某次又溜進台北車站附近一家青年旅館，在公用冰箱中偷走一隻雞腿；雖然雞腿價值不高，但他屢屢犯案，警方根據他經常出沒的地點追捕，果然順利逮到他。

    警方調查，牟姓男子趁著清晨時刻，溜進台北市衡陽路一間青年旅館，他在公共區域內四處查看，最後蹲在冰箱前搜刮，偷走其他住客冰存的一隻雞腿。隔天住客發現雞腿不見，向旅館人員反映，旅館人員調閱監視器畫面後才發現遭竊，隨即報警。

    由於牟姓男子近來頻繁在北車商圈周邊犯案，警方掌握他平時雖然居無定所，但經常在重慶南路附近活動。警方鎖定他可能出沒的地點查緝，果然在案發後7天順利在重慶南路上逮到他。

    據悉，牟聲稱過去曾經入住該青年旅館，因此知道旅館內部空間；雖然旅館出入必須要有門禁卡，但牟曾經住過，因此知道可以從地下停車場搭電梯潛入，他此次就是用此方法進來偷雞腿。

    警方最後將牟解送歸案，也另外追究他這次偷雞腿的竊盜罪責。

