苗栗破獲集團性環保犯罪 查扣39台曳引車1.2億元不動產

苗栗地檢署去年3月接獲檢舉，發現後龍鎮龍港段一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，隨即展開偵辦。（苗栗檢方提供）

2025/08/25 13:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地檢署去年接獲檢舉，發現苗栗縣後龍鎮龍港段一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢結合環境部環境管理署及苗栗警、調單位組成專案小組追查，今（25）日共同舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣布破獲苗栗史上最大規模的集團性環保犯罪；苗栗檢方以犯廢棄物清理法、刑法偽造文書罪等多項罪名，共起訴 49 人，其中包括台北市營建剩餘土石方資源處理公會王姓理事長等人，不法利益所得總額推估近3 億元，已由苗檢查扣公告現值逾 1.2億元的不動產及現金2400萬元，另查扣犯罪工具39輛曳引車，創下全國扣押曳引車數量紀錄。

苗栗地檢署接獲檢舉後立即指派檢察官彭郁清指揮偵辦，並攜手環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗調查站及苗栗及彰化縣警局等單位，歷時近10個月，執行7次大規模搜索，搜索對象橫跨5縣市共34處地點，拘提、傳喚百餘人，15人經法院裁定羈押。

請繼續往下閱讀...

全案透過環境管理署中區環境管理中心協助勾稽分析相關不法業者金錢流、物質流及資料流，分析廢棄物成分及追溯廢棄物來源，查獲營建廢棄土從承包工地清運、運輸車隊、非法傾倒到配合開立假證明土資場的完整犯罪產業鏈。調查發現，多家營建廢棄土清運公司與土資場串通，透過虛偽蓋章、掃描 QR Code 等手段製造合法進場假象，實際卻將營建廢棄土運至未經許可的「土尾」，造成土地裸露與水土保持破壞，查獲苗栗縣內多處非法棄置地點，面積達33933平方公尺，約等同5座足球場大小。

全案苗栗檢方近期偵結，起訴現任台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會王姓理事長、王姓後龍鎮民代表等49人，認其等涉嫌違反組織犯罪防制條例、廢棄物清理法、偽造文書等多項罪名，並對惡行重大者，具體請求法院判處有期徒刑2年至8年以上。

法務部次長黃世杰、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、環境部環境管理署署長顏旭明等人與苗栗地檢署檢察長林映姿團隊今天召開記者會共同見證重大成果，重申未來將持續攜手守護國土的決心。

黃世杰致詞指出，非法棄置廢棄土破壞自然景觀，甚至造成水土流失、污染河川與農地，影響深遠且不可逆，未來將持續透過檢警調環聯繫平台，從源頭切斷不法產業鏈，展現政府守護環境正義的決心。

邢泰釗強調，環保是全民共同的價值觀，綠能發展與環境保護密不可分，對國家永續發展至關重要，盼大家一起遏阻人性的貪婪及利益。此案積極求刑並查扣犯罪所得、工具，正是展現檢方斷絕不法利益、遏止環保犯罪的必要作為。

苗栗檢調警單位，查扣現金2400萬元。（苗栗檢方提供）

苗栗地檢署查扣犯罪工具39輛曳引車，創下全國扣押曳引車數量紀錄。 （苗栗檢方提供）

苗栗地檢署檢察官彭郁清，說明全案偵辦過程。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法