宜蘭加油站自動洗車機撞毀轎車擋風玻璃 一家四口驚魂

蘇澳鎮一家加油站自動洗車場傳出意外，一輛轎車前方擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損。（圖由警方提供）

2025/08/25 12:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場傳出意外，一輛轎車開進洗車時，前方擋風玻璃遭洗車機器碰撞受損，玻璃碎片掉進車內，車上1家4口受到驚嚇，所幸沒人受傷。蘇澳警分局今天（25日）回應，已受理報案，正在調查事發原因。

網友在Threads平台發文說，她的姐妹一家到花蓮遊玩，昨天開車返回台北途中，在蘇澳鎮一家加油站加油，順便開進洗車隧道洗車，當前輪進入軌道，後輪要進去時，突然蹦一聲，洗車機的機器撞到前方玻璃，1家4口嚇壞了，碎玻璃掉在駕駛座她老公的鞋子上，還好4人都平安。

加油站站長趕抵現場，一口咬定車子沒打N檔，因態度極差，跟她的姐妹吵起來，後來報警處理，雙方到警察局做完筆錄，警察告知事發地點是私人土地，看怎麼談和解，此時站長直接走人，由於車子有保險，也請拖車拖回去修理，沒有一定要賠償，站長應該釐清是機器還是人為操作疏失，不能一口咬定對方檔位打錯。

蘇澳警分局今天表示，警方昨晚6點42分獲報後派員處理，經查45歲許姓男子駕車到洗車場自動洗車，轎車與隧道式洗車機碰撞，造成車輛擋風玻璃左前方毀損，事故原因尚待釐清，由於此案並非一般道路交通事故，警方到場協助維護秩序拍照採證，後續雙方得自行協調賠償或提出民事訴訟，以維護自身權益。

事發後警方到場拍照存證。（圖由警方提供）

事發地點。（圖由警方提供）

