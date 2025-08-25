沈宗隆、王又民風電收賄案宣判 雲林縣議會綠營：國家能源政策不該發生這些

國民黨雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉向達德能源公司收賄今宣判。雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真認為國家能源政策不該發生這些情形，剛好綠能弊案都是跟雲林縣有關，希望別再有弊案發生。（資料照）

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民涉分別向達德能源公司收賄2000萬及225萬元，雲林地方法院今宣判各處3年半及9年半，皆褫奪公權8年。雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真表示，國家能源政策不該發生這些情形，且國民黨不斷抨擊綠能貪污，但雲林綠能弊案都是跟國民黨有關，希望能源政策在雲林能夠公開、透明執行，別再有弊案發生。

今早雲林縣地院合議庭一審宣判，指達德公司2019年在雲林縣設立風機發電，但遭民眾、部分議員陳抗反對，導致建照及使用執照取得不順，為加速取得許可，達德時任董事長王雲怡及前執行長潘正綱找上沈宗隆、王又民支持，協助公司向雲林縣政府取得許可公文。

此起收賄案主要是「以工程款夾帶賄款」方式，由白手套鍾慶郎的工程公司承包海上風機拋石等部分工程，並將賄款夾帶在工程單價裡，透過鍾慶郎陸續交付2600萬元，沈宗隆不法獲利2000萬元，鍾慶郎不法獲利540萬元，兩人偵審期間坦承犯行並繳回全部犯罪所得；另王又民向潘正綱表示希望給予金錢贊助，達德同意每年支付150萬元，利用「活動補助」等名目虛開發票，申請交際費，前後收受225萬元。

蔡孟真今中午受訪表示，國家重要能源政策本來就不應該是會發生這些情形，且國民黨不斷抨擊綠能貪污，但目前檢調所調查到的雲林綠能相關弊案幾乎都和國民黨有關係，而現在判決已經下來，也尊重司法裁定，但也希望國家能源政策在雲林執行時，可以公開且透明進行，不要再有綠能弊案發生。

