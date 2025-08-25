台中人的青春記憶！老字號「翁記泡沫廣場」突竄火煙

消防人員破壞鐵捲門入內灌救。（民眾提供）

2025/08/25 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕位於台中市北區精武路、一中商圈內知名的老字號「翁記泡沫廣場」，今（25）日上午10點多驚傳火警，濃煙自後方竄出，由於後方就是加油站，一度讓附近商家與路人嚇出冷汗，所幸消防人員及時趕抵，火勢在短短20多分鐘內控制，無人傷亡。

消防局今天上午10時03分接獲報案後，立即派遣第七大隊及轄區中區、信義、大誠等分隊共計5個單位前往，出動消防車15輛、人員28名，並由組長黃世倉到場指揮，經查起火建築為一樓磚造、二樓鐵皮加蓋，火勢集中在二樓雜物堆，經破壞鐵捲門後入屋灌救，火勢在10時28分撲滅，燃燒面積約3平方公尺，確切起火原因仍待火調人員釐清。

由於今日適逢店家公休，現場並未營業，廚房未開火，初判可能是附近住戶亂丟菸蒂，導致火苗延燒，不過消息傳開後，讓許多台中人心頭一緊，因為「翁記泡沫廣場」不僅僅是一家茶飲店，更是許多在地人青春的共同回憶。

創立於1983年的翁記與春水堂齊名，是台中最早期的泡沫紅茶店之一，從珍珠奶茶、烏龍豆干到厚片吐司，陪伴無數學子度過放學後的聚會時光，多年來也是「一中商圈」的文化地標，許多畢業多年返鄉的遊子，仍會特地造訪，回味青春的味道。

現場冒出濃煙。（民眾提供）

